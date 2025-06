Interruzione linea Valsugana: treno fermo, sostituzione con autobus (16 giugno – 6 luglio)

La Direzione Infrastrutture della Provincia Autonoma di Trento comunica un’interruzione temporanea e necessaria del servizio ferroviario sulla linea della Valsugana, nel tratto compreso tra Trento e Bassano del Grappa. Tale provvedimento, finalizzato al completamento delle cruciali opere di elettrificazione in atto, si renderà operativo dal 16 giugno al 6 luglio.La modernizzazione della linea ferroviaria, un investimento strategico per il territorio, rappresenta un pilastro fondamentale per la mobilità sostenibile e la competitività economica della regione. L’elettrificazione, in particolare, permette di ridurre significativamente le emissioni di gas serra, migliorando la qualità dell’aria e contribuendo agli obiettivi di decarbonizzazione previsti a livello nazionale ed europeo.Durante il periodo di sospensione, il servizio ferroviario sarà integralmente sostituito da un servizio di trasporto su gomma. Autobus dedicati seguiranno il percorso Trento – Bassano del Grappa, garantendo la continuità del collegamento, seppur con tempi di percorrenza potenzialmente più lunghi rispetto alla normale operatività ferroviaria. La Provincia Autonoma di Trento si impegna a ottimizzare l’organizzazione del servizio sostitutivo al fine di minimizzare i disagi per l’utenza, monitorando costantemente la situazione e implementando eventuali misure correttive.Si pregano i viaggiatori di pianificare attentamente i propri spostamenti, consultando il sito web ufficiale della provincia e i canali di informazione dedicati per aggiornamenti in tempo reale e dettagli sul servizio sostitutivo.Inoltre, al fine di garantire la sicurezza e l’efficienza del servizio di trasporto su gomma, si informa che non sarà consentito il trasporto di biciclette e monopattini elettrici, gruppi di comitive organizzate e animali domestici di taglia media e grande. Questa limitazione, seppur temporanea, è necessaria per ottimizzare la capacità dei mezzi di trasporto e prevenire problematiche logistiche durante le fasi di imbarco e sbarco. L’eccezione è riservata ai cani guida, indispensabili per l’assistenza alle persone con disabilità visive. La provincia si scusa per l’inconveniente e ringrazia per la consueta collaborazione.