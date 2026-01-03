Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L’inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora.

Le richieste di soccorso si moltiplicano giorno dopo giorno, testimonianza di una realtà sofferta che si concentra in particolare a Bolzano, dove oltre cento individui sono costretti a dormire all’aperto.

Questa emergenza non è frutto di una coincidenza climatica, ma è il risultato diretto di un modello di gestione dell’assistenza sociale che, a detta di Bozen Solidale, ha deliberatamente ridotto l’offerta di strutture di accoglienza e dormitori.

Una politica – definita da Bozen Solidale come una strategia consolidata negli ultimi dieci anni – che, lungi dal risolvere il problema, lo ha semplicemente spostato, concentrando il disagio sociale in una forma ancora più visibile e precaria.

Dietro la condizione di senzatetto, spesso, si celano storie di lavoratori precari, impiegati in settori a bassa remunerazione, che si confrontano con l’impossibilità di accedere a un alloggio dignitoso a prezzi accessibili.

L’aumento vertiginoso dei costi immobiliari, la scarsità di abitazioni a canone concordato e la pressione turistica contribuiscono a rendere ancora più arduo per queste persone trovare un rifugio sicuro.

La tragica realtà si fa ancora più cupa con il verificarsi di decessi per ipotermia, eventi che rappresentano una denuncia silenziosa di un sistema inadeguato.

Bozen Solidale lancia un appello urgente alle istituzioni provinciali, sollecitando l’implementazione di un piano di emergenza volto a garantire la sicurezza e la protezione di chi, in questo momento, non dispone di un riparo dal freddo.

Questo piano dovrebbe non solo prevedere l’apertura di strutture di accoglienza temporanee, ma anche affrontare le cause strutturali del problema, promuovendo politiche abitative inclusive e sostenibili che permettano a tutti di accedere a un alloggio dignitoso.

La questione non è solo umanitaria, ma anche sociale ed economica: la marginalizzazione e l’esclusione di una parte della popolazione impoveriscono l’intera comunità.

La risposta a questa emergenza richiede un impegno collettivo, che coinvolga istituzioni, associazioni di volontariato e cittadini, per garantire a tutti un inverno più sicuro e dignitoso.

Il silenzio e l’inerzia non sono opzioni sostenibili.