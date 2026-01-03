cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

Redazione Aosta -
La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con...

Ricerca di Dal Bon: ampliato il perimetro e impiego cani molecolari.

Le operazioni di ricerca di Simone Dal Bon, l'escursionista scomparso da Schio (VI) il 27 dicembre 2023, sono state riattivate questa mattina con un...
Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante incendio che ha colpito il locale Le Constellation, ha riacceso l'attenzione sulla cruciale importanza della...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora.
Le richieste di soccorso si moltiplicano giorno dopo giorno, testimonianza di una realtà sofferta che si concentra in particolare a Bolzano, dove oltre cento individui sono costretti a dormire all’aperto.
Questa emergenza non è frutto di una coincidenza climatica, ma è il risultato diretto di un modello di gestione dell’assistenza sociale che, a detta di Bozen Solidale, ha deliberatamente ridotto l’offerta di strutture di accoglienza e dormitori.

Una politica – definita da Bozen Solidale come una strategia consolidata negli ultimi dieci anni – che, lungi dal risolvere il problema, lo ha semplicemente spostato, concentrando il disagio sociale in una forma ancora più visibile e precaria.

Dietro la condizione di senzatetto, spesso, si celano storie di lavoratori precari, impiegati in settori a bassa remunerazione, che si confrontano con l’impossibilità di accedere a un alloggio dignitoso a prezzi accessibili.

L’aumento vertiginoso dei costi immobiliari, la scarsità di abitazioni a canone concordato e la pressione turistica contribuiscono a rendere ancora più arduo per queste persone trovare un rifugio sicuro.

La tragica realtà si fa ancora più cupa con il verificarsi di decessi per ipotermia, eventi che rappresentano una denuncia silenziosa di un sistema inadeguato.
Bozen Solidale lancia un appello urgente alle istituzioni provinciali, sollecitando l’implementazione di un piano di emergenza volto a garantire la sicurezza e la protezione di chi, in questo momento, non dispone di un riparo dal freddo.

Questo piano dovrebbe non solo prevedere l’apertura di strutture di accoglienza temporanee, ma anche affrontare le cause strutturali del problema, promuovendo politiche abitative inclusive e sostenibili che permettano a tutti di accedere a un alloggio dignitoso.

La questione non è solo umanitaria, ma anche sociale ed economica: la marginalizzazione e l’esclusione di una parte della popolazione impoveriscono l’intera comunità.

La risposta a questa emergenza richiede un impegno collettivo, che coinvolga istituzioni, associazioni di volontariato e cittadini, per garantire a tutti un inverno più sicuro e dignitoso.
Il silenzio e l’inerzia non sono opzioni sostenibili.

