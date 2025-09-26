Lobbie 2025: Bonifica Alpina, Eredità di Guerra Neutralizzata

L’operazione “Lobbie 2025”, recentemente conclusa dal 2° Reggimento Genio Guastatori dell’Esercito Italiano, rappresenta un intervento cruciale nel panorama della bonifica del territorio nazionale, un’eredità pesante e silenziosa della Prima Guerra Mondiale.

L’attività, protrattasi per diversi mesi e concentrata nell’area delle Lobbie, nel cuore delle Dolomiti Trentino-Alto Adige, testimonia la costante sfida che il nostro Paese affronta nella rimozione di ordigni inesplosi, un’eredità bellica ancora latente e pericolosa.

Le Lobbie, terreno di aspere battaglie un secolo fa e strategicamente rilevante per l’artiglieria di entrambe le fazioni contrapposte, si sono rivelate un vero e proprio cimitero di munizioni e ordigni.

Il Genio Alpino della Julia, con la propria specializzazione in interventi in alta quota e condizioni estreme, ha condotto operazioni delicate e complesse in un ambiente geologicamente instabile, caratterizzato dalla presenza di ghiacciai in rapido scioglimento.

Quest’ultimo aspetto amplifica il rischio, poiché lo scongelamento dei ghiacciai può portare alla luce ordigni precedentemente immobilizzati, rendendoli nuovamente attivi e imprevedibili.

Oltre 170 residui bellici, una stima prudente considerando la difficoltà di accesso e la natura impervia del terreno, sono stati identificati, stabilizzati e neutralizzati.

Le operazioni non si sono limitate all’area delle Lobbie, estendendosi a comprensori alpini quali Care’ Alto, le Toppette, la Val Martello e la Val Fiscalina, in un lavoro minuzioso che ha coinvolto circa 360 ordigni.

La precisione e la competenza richieste in tali interventi sono amplificate dalla necessità di operare in condizioni ambientali estreme: altitudini elevate, temperature rigide, terreno roccioso e la continua minaccia di frane e smottamenti.

Il successo dell’operazione “Lobbie 2025” è stato reso possibile grazie a un’efficace sinergia tra diverse istituzioni e corpi specializzati.

L’apporto del Nucleo Elicotteri dei Vigili del Fuoco di Trento, fondamentale per il trasporto del personale e delle attrezzature in zone impervie, si è integrato con la capacità di elisoccorso del 4° Reggimento AVES Altair di Bolzano.

Il Soccorso Alpino delle Forze dell’Ordine, la Croce Rossa Italiana-Corpo Militare e le guide alpine locali hanno fornito un supporto logistico e conoscitivo indispensabile.

La collaborazione tra questi attori sottolinea l’importanza di un approccio integrato nella gestione delle emergenze e nella tutela della sicurezza pubblica.

L’attività del Genio Guastatori non è solo una questione di rimozione di ordigni, ma un impegno continuo a salvaguardare la sicurezza delle comunità che vivono e frequentano queste zone.

La sensibilizzazione della popolazione è un elemento cruciale.

La prevenzione, l’informazione e la segnalazione tempestiva di presunti ordigni inesplosi rappresentano la prima linea di difesa.

L’invito rivolto ai cittadini è chiaro: in caso di ritrovamento di oggetti sospetti, è fondamentale non intervenire, mantenere le distanze e segnalare immediatamente l’evenienza alle autorità competenti, preservando così la sicurezza di tutti e contribuendo a liberare il territorio da questa eredità bellica ancora presente.

La collaborazione tra l’Esercito, le istituzioni locali e i cittadini è la chiave per rendere il nostro territorio più sicuro.