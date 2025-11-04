Maestri dell’Accoglienza: Airbnb celebra l’ospitalità italiana autentica

Sei luoghi, sei storie, sei interpretazioni uniche dell’ospitalità italiana.

Airbnb, in occasione del 2025, ha celebrato i “Maestri dell’Accoglienza”, un riconoscimento che va oltre la semplice offerta di un letto e una colazione, per illuminare un fenomeno in crescita: il desiderio di un turismo esperienziale, radicato nel territorio e animato da relazioni umane autentiche.

Questi “Maestri” non sono semplici host, ma custodi di un patrimonio culturale e paesaggistico spesso inespresso.

Prendi l’antica residenza San Nicola di Cisternino, nel cuore del Salento, insignita per l’eccezionale calore umano che permea ogni aspetto dell’accoglienza.

Oppure la casa vacanze XI Miglio, a Marino, vicino a Roma, un esempio di come la qualità possa coesistere con un prezzo accessibile, rendendo l’esperienza di viaggio inclusiva e democratica.

Ma il vero cuore del premio risiede nelle esperienze uniche offerte.

A Montelupo Fiorentina, Matteo Mirenda e la sua famiglia, ceramisti di lunga tradizione, aprono le porte della loro bottega, condividendo saperi tramandati di generazione in generazione.

Un’iniziativa che non solo arricchisce l’esperienza del viaggiatore, ma sostiene attivamente un’impresa artigiana a rischio di scomparsa.

Questa commistione tra tradizione e innovazione è un modello per un turismo sostenibile e consapevole.

La struttura premiata per il miglior alloggio rurale, situata a cento metri dalla riserva dello Zingaro, incarna la visione di un padre architetto che ha trasformato un sogno in realtà, offrendo un rifugio silenzioso e immerso nella natura.

Elisabetta Ghibaudi, con la sua magione a Barsi, vicino al lago di Como, ha trovato nella ristrutturazione un percorso di rinascita personale, un modo per riconnettersi con le proprie radici dopo anni trascorsi all’estero.

L’attico di Moena, premiato per l’alloggio Milano-Cortina, riflette la crescente domanda di soluzioni di viaggio eleganti e funzionali in occasione delle Olimpiadi invernali.

Matteo Sarzana, Country Manager Italia di Airbnb, ha sottolineato come questi “Maestri” rappresentino un’opportunità mancata: un turismo che si rivolge a luoghi altrimenti inaccessibili, scoprendo un’Italia autentica e nascosta.

Le indagini di Yougov confermano questo trend, rivelando una preferenza crescente per i borghi (47%) rispetto alle grandi città (9%), evidenziando la ricerca di un contatto umano genuino.

L’80% degli host italiani offre un solo appartamento o una stanza, garantendo un’attenzione personalizzata e un’atmosfera accogliente.

I dati mostrano un’economia dell’ospitalità in continua espansione: un host medio ospita per 26 notti all’anno, generando un reddito di circa 4.000 euro, mentre il numero di Superhost, indicatori di standard qualitativi elevati, è cresciuto del 15%, attestandosi a 68.000.

Questo successo testimonia la capacità di Airbnb di catalizzare un nuovo modello di turismo, basato sull’incontro tra culture, la valorizzazione del territorio e la creazione di legami autentici.