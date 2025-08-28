Merano, atto vandalico contro auto dei Carabinieri: indagati 5 minorenni

Un episodio di vandalismo mirato ha colpito un veicolo di servizio dei Carabinieri a Merano, scatenando un’indagine che ha portato all’identificazione e alla segnalazione di cinque minorenni.

L’evento, che ha evidenziato un’escalation di comportamenti devianti in un contesto scolastico, si è verificato all’interno di un’area destinata ad un complesso scolastico, precisamente nel piano interrato di una struttura adiacente alla via Wolkenstein.

La sequenza degli eventi è iniziata con l’attivazione di un sistema di allarme antintrusione, prontamente intercettato dalla Radiomobile.

Una volta giunti sul posto e parcheggiati nel cortile interno, i militari hanno rilevato la presenza di un gruppo di giovani che, alla vista della pattuglia, si sono dispersi precipitosamente.

L’assenza di intrusioni e furti, confermata da un accurato sopralluogo, ha reso incomprensibile l’improvvisa fuga, suggerendo una dinamica più complessa di una semplice violazione del regolamento.

Il ritorno al veicolo di servizio ha rivelato la portata del danno: l’Alfa Romeo Giulietta, un mezzo operativo fondamentale per l’attività di polizia, era stata oggetto di un atto vandalico deliberato.

La carrozzeria presentava evidenti ammaccature, risultato del lancio di sassi, e la parte posteriore era stata imbrattata con sputi, denotando un’azione di sfida e disprezzo verso le istituzioni.

L’intervento degli inquirenti è stato tempestivo e metodico.

Le testimonianze raccolte e, soprattutto, l’analisi delle immagini riprese dalle telecamere di sorveglianza, hanno permesso di ricostruire l’accaduto e di identificare i responsabili.

L’ipotesi più accreditata, emersa dall’analisi delle prove, è che i minorenni, probabilmente contrari all’intervento della pattuglia che li aveva sorpresi in una situazione di riunione non autorizzata, abbiano reagito con un atto di vandalismo, trasformando un momento di potenziale sanzione in un gesto di aperta ostilità.

Questo episodio, al di là della specifica dinamica, solleva interrogativi significativi sul disagio giovanile, sulla percezione delle forze dell’ordine e sulla necessità di rafforzare il dialogo tra scuola, famiglia e istituzioni.

La segnalazione dei cinque minorenni all’autorità giudiziaria competente rappresenta una risposta immediata, ma è fondamentale promuovere iniziative educative e di sensibilizzazione che contrastino la cultura del vandalismo e favoriscano una convivenza civile e rispettosa delle regole.

La tutela del patrimonio pubblico e il mantenimento dell’ordine sono responsabilità condivise, e richiedono un impegno costante da parte di tutti gli attori sociali.