Merano, incendio al complesso residenziale: indagini per omicidio colposo

Il tragico incendio che ha colpito un ampio complesso residenziale a Merano martedì 17 giugno, ha innescato un’indagine della Procura di Bolzano, che ha formalmente avviato un procedimento penale a carico di persone attualmente sconosciute, per reati di incendio colposo e omicidio colposo. La gravità dell’evento, culminato nel decesso di una donna ottantacinqueenne, ha reso necessario un immediato approfondimento delle dinamiche che hanno portato alla catastrofe.Giovedì 19 giugno, la Procura ha disposto un accurato sopralluogo, affiancando i Vigili del Fuoco e un consulente tecnico specializzato, con l’obiettivo di ricostruire l’origine e l’evoluzione del rogo. Le indagini si concentrano ora sull’analisi di elementi che potrebbero aver contribuito all’innesco delle fiamme e sulla verifica delle misure di sicurezza antincendio presenti nell’edificio, nonché sull’efficacia dei protocolli di evacuazione.Le prime squadre dei Vigili del Fuoco, giunte sul posto, si sono trovate ad affrontare una situazione di emergenza elevata, caratterizzata da una densa e pervasiva coltre di fumo che avvolgeva la scala a chiocciola, principale via di fuga per i residenti. Questa barriera di fumo ha gravemente compromesso la possibilità per gli occupanti di mettersi in salvo autonomamente, intrappolandoli all’interno del complesso. La rapida diffusione del fumo non solo ha ostacolato le operazioni di soccorso, ma ha anche contribuito a creare un ambiente asfittico e pericoloso.Il tempestivo e coordinato intervento dei numerosi Vigili del Fuoco ha permesso di salvare complessivamente sei persone dall’edificio, affidandole alle cure del personale sanitario. Tra i soccorsi, una donna in stato di incoscienza è stata rianimata sul posto, tuttavia, nonostante gli sforzi, è deceduta nel corso del pomeriggio presso l’ospedale di Merano. L’evento solleva interrogativi sulla vulnerabilità degli edifici residenziali, sulla necessità di sistemi di rilevazione e allarme incendi più efficienti, e sulla preparazione delle comunità a fronteggiare emergenze di questa portata. L’indagine è volta a stabilire se il rogo sia stato causato da un evento accidentale, da una negligenza nella gestione dell’edificio, o da altre circostanze che ne determinino la responsabilità.