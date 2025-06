Meteo.report: Un anno di previsioni transfrontaliere nell’Euregio

Un anno fa, il 14 giugno 2024, ha segnato l’avvio ufficiale di meteo.report, il primo bollettino meteorologico congiunto dell’Euregio Tirolo-Alto Adige-Trentino. Questo progetto, nato dalla volontà di unire le competenze e le risorse degli uffici meteorologici dei tre territori, celebra ora un anno di proficua collaborazione, testimoniando l’efficacia di un approccio transfrontaliero alla previsione del tempo.Meteo.report trascende la semplice divulgazione di informazioni meteorologiche: si configura come un vero e proprio hub di cooperazione, un esempio concreto di come la condivisione di dati e conoscenze possa portare a un servizio più completo e preciso per i cittadini e i visitatori dell’Euregio. La piattaforma non solo unisce le forze di meteorologi provenienti da Trentino, Alto Adige e Tirolo, ma integra anche dati provenienti da fonti comuni e si avvale dei modelli di calcolo più avanzati disponibili, garantendo previsioni granulari, dettagliate a livello comunale.La ricchezza informativa di meteo.report è ulteriormente amplificata dalla sua accessibilità. Il sito è disponibile in tre lingue – italiano, tedesco e inglese – e offre un accesso centralizzato a dati provenienti da una rete capillare di stazioni meteorologiche sul territorio, immagini in tempo reale provenienti da webcam strategiche e informazioni aggiornate sulle precipitazioni. La sezione dedicata al meteo in montagna, particolarmente apprezzata dagli escursionisti e dagli amanti della natura, fornisce bollettini specifici e previsioni dettagliate per ogni gruppo montuoso, a diverse quote, supportando la pianificazione sicura di attività outdoor.L’impegno verso il miglioramento continuo si traduce in significative novità per il secondo anno di attività. Una sezione dedicata alle previsioni modellistiche, resa possibile grazie a una preziosa collaborazione con MeteoSvizzera, introduce una nuova dimensione di approfondimento, offrendo agli utenti la possibilità di analizzare l’evoluzione di parametri come precipitazioni, temperatura, vento e nuvolosità attraverso modelli previsionali avanzati.Per facilitare l’integrazione di queste informazioni in applicazioni e siti web personali, meteo.report introduce widget dedicati alle previsioni modellistiche e alle precipitazioni in tempo reale, strumenti versatili e facilmente implementabili. Si aggiunge a questa offerta il widget già disponibile per le previsioni comunali, ampliando le possibilità di personalizzazione e fruizione dei dati.Parallelamente, il Trentino e l’Alto Adige continuano il processo di integrazione delle previsioni di meteo.report nei rispettivi siti web provinciali (meteotrentino.it e meteo.provincia.bz.it), consolidando ulteriormente la piattaforma come punto di riferimento per le informazioni meteorologiche nell’Euregio. L’iniziativa testimonia un impegno condiviso verso la trasparenza, la collaborazione e l’innovazione, con l’obiettivo di fornire un servizio meteorologico di eccellenza per tutti.