Monopattino a 62 km/h: controlli e campanello d’allarme sulla sicurezza.

Un episodio che solleva interrogativi sulla sicurezza stradale e sulla responsabilità individuale ha coinvolto un giovane a Tre Ville, territorio di competenza della Polizia Locale delle Giudicarie di Tione di Trento.

Durante un’attività di monitoraggio del traffico, una pattuglia ha rilevato un monopattino elettrico che si muoveva a una velocità anomala, significativamente superiore ai limiti previsti dalla legge.

L’inseguimento, seppur breve, ha portato al fermo del veicolo e al successivo controllo del conducente.

L’analisi tecnica ha rivelato una manomissione del monopattino, operata con l’obiettivo di incrementarne le prestazioni.

Il dispositivo, originariamente progettato per raggiungere una velocità massima di 20 km/h, risultava capace di spingersi fino a 62 km/h.

Questa discrepanza, confermata sia dai dati provenienti dallo strumento digitale integrato nel veicolo, sia dalla confessione dello stesso conducente, evidenzia una chiara violazione delle normative vigenti in materia di circolazione.

La velocità eccessiva rappresenta un fattore di rischio elevato, non solo per il conducente stesso, ma per tutti gli utenti della strada, inclusi pedoni e ciclisti.

Un aumento della velocità anche modesto può compromettere drasticamente la capacità di reazione in situazioni di emergenza, incrementando esponenzialmente il rischio di incidenti con conseguenze potenzialmente gravi.

Oltre alla questione della velocità, il controllo ha permesso di accertare un’ulteriore infrazione: l’assenza del casco.

L’obbligo di indossare un dispositivo di protezione per la testa è sancito dalla legge e mira a ridurre la gravità delle lesioni in caso di caduta o impatto.

La mancata osservanza di questa prescrizione, unitamente alla modifica del monopattino, sottolinea una preoccupante leggerezza nell’adozione di comportamenti responsabili.

La Polizia Locale ha contestato al giovane diverse violazioni amministrative, per un ammontare complessivo di 250 euro.

Questo episodio funge da campanello d’allarme per l’intera comunità, invitando a una riflessione più ampia sulla sicurezza stradale, sulla corretta applicazione delle normative e sull’importanza della prevenzione.

Diventa cruciale un’azione congiunta che coinvolga istituzioni, scuole e famiglie, promuovendo una cultura della mobilità sostenibile e consapevole, dove il rispetto delle regole sia la condizione imprescindibile per la sicurezza di tutti.

L’episodio ripropone anche la necessità di un controllo più stringente sui dispositivi di mobilità personale e sulle loro modifiche, al fine di garantire la conformità alle normative e la tutela della sicurezza pubblica.