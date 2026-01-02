cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
trento cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le richieste di soccorso si moltiplicano giorno dopo giorno, testimonianza di una realtà sofferta che si concentra in...
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Montagna, allarme prudenza: un turista perde la vita.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La montagna, maestosa e affascinante, riserva in questo periodo dell’anno insidie silenziose, celate sotto un velo di apparente quiete invernale.

Il Soccorso Alpino lancia un monito urgente: la prudenza è imperativa, un obbligo imprescindibile per chiunque osi sfidare il suo dominio.
Un tragico evento, la perdita di un turista lombardo di 53 anni in Val Aurina, ha tragicamente illustrato la pericolosità del momento, evidenziando come una semplice scivolata su una strada forestale possa condurre a una caduta fatale lungo un pendio.

La carenza di neve, che delude le aspettative di appassionati di scialpinismo e ciaspolate, paradossalmente spinge molti verso alternative terrestri.
L’attrattiva di sentieri e strade apparentemente sicure, ma in realtà irte di ghiaccio latente, rappresenta una trappola subdola.

Alberto Covi, presidente del Cnsas del Cai Alto Adige, sottolinea come un percorso familiare, tracciato in estate con disinvoltura, possa trasformarsi in un nido di pericoli a causa del manto gelido.
La velocità di una caduta su una superficie ghiacciata è incontrollabile, paragonabile alla forza inarrestabile di un treno in corsa, rendendo l’impatto potenzialmente devastante.
L’episodio recente in Val di Vizze, dove un escursionista ha rischiato gravi conseguenze, è stato fortunatamente attenuato dall’intervento provvidenziale di un accumulo di neve residua di valanga.
Un dettaglio, una variazione infinitesimale nel terreno, può determinare la differenza tra un inconveniente e una tragedia.

Oltre al pericolo diretto del ghiaccio, il freddo pungente rappresenta una minaccia aggiuntiva.

Le temperature artiche, che a 2.000 metri di quota si attestano costantemente sotto lo zero, esacerbano il rischio di ipotermia e aumentano la vulnerabilità in caso di caduta.

La rapida oscuramento serale impone una pianificazione accurata, forzando un ritorno a valle tempestivo e ben organizzato.
L’equipaggiamento adeguato non è un optional, ma una necessità vitale.
L’acquisto di ramponcini, economicamente accessibili e leggeri, può fare la differenza tra la sicurezza e la perdita della vita.
La loro assenza, in questo contesto specifico, configura una negligenza potenzialmente fatale.
La montagna, nella sua imponente bellezza, non concede sconti: richiede rispetto, competenza e, soprattutto, una preparazione meticolosa.

La prudenza non è paura, ma consapevolezza del rischio e scelta responsabile di fronte alla sua ineluttabilità.

