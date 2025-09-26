Montagne a rischio: l’allarme di Reinhold Messner

L’immagine delle montagne, un tempo scrigno di sfide riservate a spiriti audaci e preparati, è oggi profondamente mutata, erodendo i suoi confini con un turismo di massa spesso privo di consapevolezza e preparazione.

Reinhold Messner, figura iconica dell’alpinismo e testimone privilegiato di questo cambiamento, esprime con preoccupazione un fenomeno inarrestabile: l’aumento esponenziale di escursionisti occasionali, attratti più dall’estetica patinata dei social media che dalla reale comprensione dell’ambiente montano.

Lungi dall’essere un semplice problema di affollamento, questa tendenza rappresenta una sottile, ma significativa, banalizzazione del valore dell’alpinismo.

Gli incidenti, un tempo appannaggio delle spedizioni più complesse e delle scelte tecniche rischiose, ora si verificano sempre più frequentemente in contesti apparentemente semplici, coinvolgendo persone che, spinte dall’emulazione di modelli ininfluenzati dalla reale difficoltà dell’ambiente, si avventurano in percorsi ben al di sopra delle loro capacità.

L’influenza dei cosiddetti “influencer”, con le loro immagini spesso idealizzate e prive di contesto, amplifica questo fenomeno, creando aspettative irrealistiche e incentivando comportamenti imprudenti.

Messner non nega la possibilità di incidenti che coinvolgano alpinisti esperti, un rischio intrinseco a qualsiasi attività che sfidi i limiti umani e naturali.

Tuttavia, l’aumento della frequenza degli eventi critici tra i non addetti ai lavori è un segnale allarmante, indicatore di una perdita di rispetto per la montagna e delle sue intrinseche pericolosità.

La cruciale presenza dei corpi di soccorso alpino, veri angeli custodi delle cime, rappresenta, secondo Messner, un baluardo contro un’escalation di tragedie.

La loro professionalità e l’efficacia dell’elisoccorso, un sistema di intervento straordinario, permettono di fronteggiare emergenze che, in assenza di tali risorse, renderebbero l’accesso alle montagne inaccettabilmente rischioso, potenzialmente giustificando un divieto generalizzato.

La riflessione di Messner non si limita a una critica del fenomeno, ma sollecita una profonda riflessione sulla responsabilità individuale e collettiva nei confronti della montagna, invitando a recuperare un approccio improntato al rispetto, alla preparazione e alla consapevolezza dei limiti propri, per preservare l’integrità di un patrimonio naturale e culturale di inestimabile valore.

È necessario, pertanto, promuovere una cultura dell’alpinismo che valorizzi la competenza, la prudenza e la sostenibilità, restituendo alle montagne il loro ruolo di palcoscenico di sfida e scoperta, accessibile a chi le affronta con la giusta preparazione.