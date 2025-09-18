Mottarone, assolti Leitner e Rabanser: un’assoluzione che apre nuove domande.

La recente conclusione del procedimento giudiziario a Verbania, che ha portato al proscioglimento di Martin Leitner, vicepresidente della Leitner, e Peter Rabanser, responsabile del customer service, solleva interrogativi profondi e richiede un’analisi che va oltre la semplice constatazione di un’assoluzione.

Il termine “soddisfazione”, in questo contesto, appare quasi un’etichetta inadeguata per descrivere la conclusione di un percorso tormentato, costellato da una perdita irreparabile e da una sofferenza incommensurabile.

La sentenza, pur riconoscendo l’assenza di responsabilità penale per gli imputati, non può cancellare l’ombra di un evento tragico che ha scosso un’intera comunità e sollevato questioni cruciali riguardo alla sicurezza, alla responsabilità e alla gestione del rischio in contesti complessi come quello delle infrastrutture a fune.

L’onestà intellettuale della Procura, nel valutare le memorie difensive e giungere alla conclusione dell’estraneità di Leitner, è innegabile.

Questo riconoscimento, tuttavia, non esaurisce la necessità di una riflessione più ampia sulle dinamiche che hanno preceduto e condotto alla catastrofe del Mottarone.

La sentenza di non luogo a procedere si inserisce in una sequenza di archiviazioni che hanno coinvolto anche il presidente Anton Seeber e la stessa società Leitner, suggerendo una complessità di fattori e responsabilità che richiedono un’indagine più approfondita.

La continuità di queste archiviazione non deve essere interpretata come una chiusura definitiva, ma come un invito a un esame scrupoloso delle procedure, dei protocolli e delle decisioni che hanno contribuito alla tragedia.

Fin dall’inizio del procedimento, Leitner ha costantemente affermato di aver operato con diligenza, coscienza e responsabilità nell’adempimento del contratto di manutenzione con Ferrovie del Mottarone.

Questa affermazione, ora corroborata dalla sentenza, deve essere vagliata alla luce di una ricostruzione dettagliata delle attività svolte, delle verifiche effettuate e delle eventuali anomalie riscontrate.

La tragedia del Mottarone ha evidenziato una serie di criticità che vanno al di là della mera responsabilità individuale e coinvolgono la cultura della sicurezza, la gestione della manutenzione e la supervisione delle infrastrutture critiche.

È fondamentale che questa vicenda serva da monito per evitare che simili eventi si ripetano in futuro, promuovendo una maggiore trasparenza, una vigilanza più attenta e un costante miglioramento delle pratiche operative.

La necessità di una piena responsabilizzazione di tutti gli attori coinvolti – dai progettisti agli esecutori, dai dirigenti agli organi di controllo – è imprescindibile per garantire la sicurezza delle persone e la salvaguardia del bene comune.

La giustizia, in questo caso, non si limita a un’assoluzione, ma impone un impegno collettivo per una maggiore sicurezza e un futuro più responsabile.