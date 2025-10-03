Natale al Vaticano: Doni dal mondo, messaggi profondi

Quest’anno, il Natale al Vaticano si veste di identità regionali e messaggi profondi, con tre doni simbolici provenienti da diverse realtà del mondo: il presepe all’Aula Paolo VI, l’albero di Natale in Piazza San Pietro e un altro presepe che abbellirà la piazza stessa.

L’Aula Paolo VI accoglierà un presepe unico, opera dell’artista costaricana Paula Sáenz Soto, intitolato “Nacimiento Gaudium”.

L’opera non è una mera rappresentazione della Natività, ma un’affermazione di valori, un invito all’azione, un inno alla sacralità della vita.

Il presepe, caratterizzato da una ricercata simbologia, intende risvegliare la coscienza collettiva, sollecitando una protezione attiva della vita umana fin dal suo concepimento.

Un tema delicato, trattato con sensibilità e profondità, che si materializza nella rappresentazione della Madonna: inizialmente raffigurata in attesa del parto, successivamente, dopo la celebrazione del Natale, si prostra in adorazione del Bambin Gesù.

A sottolineare la potenza di questo messaggio, l’artista ha utilizzato 28.000 nastri di raso, ciascuno simbolo di una vita preservata grazie all’impegno delle associazioni pro-life.

Un numero significativo, testimonianza tangibile dell’impatto di questa realtà e un monito per un futuro più rispettoso della dignità umana.

A Piazza San Pietro, un abete rosso di straordinarie dimensioni, alto circa 27 metri, offrirà un maestoso spettacolo di luci e colori.

Donato dalla provincia autonoma di Bolzano, un territorio ricco di tradizioni e di paesaggi alpini mozzafiato, l’albero rappresenta un ponte tra la natura rigogliosa delle montagne e la spiritualità del luogo.

La sua provenienza, frutto di una collaborazione tra i comuni di Lagundo e Ultimo, sottolinea l’importanza della cooperazione e della condivisione di valori comuni.

Il secondo presepe, offerto dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno, in Campania, si configura come una fedele riproduzione del territorio locale, un omaggio alla storia, alla cultura e alla spiritualità di una comunità profondamente radicata nel suo ambiente.

La scenografia si arricchisce di elementi architettonici iconici: il Battistero Paleocristiano di Nocera Superiore, la fontana Helvius di Sant’Egidio del Monte Albino e una tipica abitazione con cortile, riproduzioni di immagini che evocano la memoria storica e le tradizioni locali.

Tra i personaggi che animano la scena, spicca la figura di un pastore che ricorda il Servo di Dio don Enrico Smaldone, figura di riferimento per la comunità locale.

Un quadro raffigurante la Vergine delle Tre Corone di Sarno, un simbolo di devozione popolare, introduce al cuore del presepe: Sant’Alfonso Maria de’ Liguori, seduto al clavicembalo, intona “Tu scendi dalle stelle” accompagnato da due bambini.

Un quadro di devozione e gioia che celebra la nascita di Gesù.

La scena si completa con una giovane pastorella che offre i prodotti tipici del territorio: verdure fresche, carciofi, noci, il caratteristico cipollotto nocerino, il pregiato pomodoro San Marzano e il profumato corbarino.

In sintesi, i doni provenienti dal Costa Rica, dalla provincia autonoma di Bolzano e dalla diocesi di Nocera Inferiore-Sarno si uniscono per creare un’esperienza natalizia ricca di significato, che invita alla riflessione, alla solidarietà e alla celebrazione della vita in tutte le sue forme.