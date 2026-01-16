Nuova App per la Pesca in Alto Adige: Più Sostenibilità e Dati

cityfood
cityeventi
sabato 17 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Iran, attacco alla Mezzaluna Rossa: allarme per gli operatori umanitari

Redazione Aosta -
Le recenti e dolorose notizie dall'Iran gettano un'ombra pesante, amplificate dalla frammentarietà delle informazioni disponibili e dalla conseguente incertezza che ne deriva....

Renzo Caramaschi Cittadino dell’Anno: un leader autentico e resiliente.

Questa sera, nel cuore pulsante della comunità cittadina, si è celebrato un riconoscimento speciale: il titolo di Cittadino dell'Anno conferito a Renzo Caramaschi, figura...
Trento
nubi sparse
3.6 ° C
4.4 °
3.4 °
84 %
0.5kmh
38 %
Sab
9 °
Dom
8 °
Lun
9 °
Mar
9 °
Mer
3 °
Trento Cronaca

Vettori, ex esponente di Fratelli d’Italia, indagine per maltrattamenti.

La vicenda che coinvolge Carlo Vettori, ex presidente del consiglio comunale di Bolzano e figura di spicco in Fratelli d'Italia, si configura come un caso emblematico che solleva interrogativi complessi sulla dinamica familiare, il potere istituzionale e le implicazioni...
Trento Cronaca

Iran, attacco alla Mezzaluna Rossa: allarme per gli operatori umanitari

Le recenti e dolorose notizie dall'Iran gettano un'ombra pesante, amplificate dalla frammentarietà delle informazioni disponibili e dalla conseguente incertezza che ne deriva. La tragica perdita di Amir Ali Latifi, stimato membro dello staff della Mezzaluna Rossa Iraniana, e le...
Trento Politica

Sanità Trentino: Sistema al collasso, polemiche e richieste di cambio

0
La crisi che attanaglia il sistema sanitario trentino si acuisce, manifestandosi in un intreccio complesso di inefficienze gestionali, guasti tecnologici e crescenti disagi per i...
- Pubblicità -

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

Redazione Aosta -
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori...

Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato di educazione...
Trento Cronaca

Nuova App per la Pesca in Alto Adige: Più Sostenibilità e Dati

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La nuova stagione venatoria apre ufficialmente con un cambio di paradigma nella gestione della pesca in Alto Adige: l’adozione di un sistema digitale volto a ottimizzare i processi, semplificare l’accesso e migliorare la sostenibilità delle risorse ittiche.
L’app “Südtirol Fishing”, realizzata dall’Unione Pesca Alto Adige su incarico dell’Ufficio Gestione Fauna Selvatica, rappresenta un’infrastruttura tecnologica innovativa, frutto di un anno di sviluppo mirato a integrare le peculiarità delle diverse forme di gestione locale, i protocolli di tutela ambientale e le specifiche restrizioni applicate alle acque altoatesine.

L’iniziativa, fortemente sostenuta dall’Assessore Luis Walcher, non si limita a digitalizzare l’emissione e la gestione dei permessi di pesca, ma introduce una trasmissione obbligatoria delle statistiche di cattura, una componente cruciale per un approccio basato sui dati e orientato al futuro.
Questa semplificazione burocratica si traduce in un notevole alleggerimento del carico amministrativo gravante sull’Ufficio Gestione Fauna Selvatica e sui gestori delle acque.
L’aspetto più significativo di questa trasformazione risiede nella possibilità di generare dati precisi e aggiornati sulle attività di pesca.
Queste informazioni, a differenza dei sistemi tradizionali, consentiranno all’amministrazione di sviluppare interventi più mirati ed efficaci per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio ittico altoatesino, comprendendo la necessità di adattare le strategie di gestione in risposta a cambiamenti ambientali o demografici.
L’obiettivo è promuovere una pesca sostenibile, che concili le esigenze dei pescatori con la salvaguardia degli ecosistemi acquatici.

Pur riconoscendo l’importanza dell’innovazione digitale, l’amministrazione provinciale ha scelto di adottare un approccio inclusivo.
Per tutelare la continuità del servizio e garantire l’accesso a tutti, i permessi di pesca rimarranno disponibili anche in formato cartaceo, in quantità limitata, per venire incontro alle esigenze di coloro che non sono familiari con le tecnologie digitali.
Questa scelta testimonia l’impegno a evitare l’esclusione e a garantire un passaggio graduale verso il nuovo sistema.
Il Presidente dell’Unione Pesca Alto Adige, Markus Heiss, sottolinea che la digitalizzazione non deve rappresentare una barriera, ma uno strumento a supporto della comunità piscatoria.
Per facilitare questa transizione, l’Unione Pesca Alto Adige si impegna a fornire un supporto costante e una consulenza personalizzata a pescatori, gestori delle acque e guardiapesca, assicurando che tutti i soggetti coinvolti possano beneficiare appieno delle opportunità offerte dalla nuova piattaforma digitale.

Questo approccio collaborativo è fondamentale per il successo dell’iniziativa e per garantire che la digitalizzazione contribuisca a rafforzare la cultura della pesca sostenibile e responsabile in Alto Adige.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap