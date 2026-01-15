cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
Bolzano, inseguimento fiume Isarco: arrestati due tunisini

Nel cuore della notte, a Bolzano, un inseguimento drammatico si è concluso con un atto disperato e un arresto. Due individui, responsabili di un...
Alto Adige, 1926: quando i cognomi furono cancellati.

Nel gennaio del 1926, il paesaggio culturale e identitario dell'Alto Adige subì una cesura profonda con l'entrata in vigore del regio decreto che sanciva l'italianizzazione forzata dei cognomi sudtirolesi. Lungi dall'essere un processo volontario, come formalmente presentato, l'iniziativa del...
Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al 4 febbraio. Questo avvio rappresenta una rinnovata possibilità di impegno civico e crescita personale, promossa dall'Ufficio Politiche...
Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la crescita...
Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

Redazione Aosta -
La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato...

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a...
Omicidio a Strigno: Indagine sulla morte di un pensionato

L’ombra del dubbio si allunga sulla comunità di Strigno, in Trentino, dove la scoperta del corpo senza vita di Mauro Sbetta, un sessantottenne in pensione, ha scatenato un’indagine complessa e delicata, rubricata immediatamente come omicidio.
L’autopsia, fissata per la giornata successiva, si appresta a svelare dettagli cruciali sulla dinamica dell’evento, un’operazione imprescindibile per ricostruire con precisione la sequenza degli accadimenti e determinare la causa esatta del decesso.

La scena del crimine, rinvenuta nell’abitazione dell’uomo, parlava di una violenza inaudita.
Tracce ematiche diffuse, testimonianza tangibile di una lotta, indicavano che la scomparsa di Sbetta non era il risultato di un malore improvviso, bensì l’esito di un atto deliberato e brutale.

L’attenzione degli inquirenti è stata immediatamente focalizzata sulla ricerca dell’arma del delitto, presumibilmente un oggetto contundente, e sulla ricostruzione del percorso che ha portato al colpo fatale, presumibilmente inferto alla nuca, circostanza che suggerisce una premeditazione e un’intenzione precisa.
L’indagine si trova di fronte a un interrogativo primario e pressante: qual è stato il movente? Mauro Sbetta, un ex magazziniere, conduceva una vita apparentemente tranquilla e modesta.

L’analisi del suo passato, del suo contesto sociale e delle sue relazioni personali si configura come un elemento chiave per svelare possibili tensioni, conflitti o debiti che avrebbero potuto innescare una spirale di violenza.

Gli inquirenti stanno procedendo con scrupolo, esaminando ogni aspetto della vita dell’uomo, dalle sue abitudini quotidiane alle sue interazioni con la comunità.
L’acquisizione e l’analisi delle immagini registrate dalle telecamere di sorveglianza presenti nella zona sono considerate una risorsa preziosa per identificare eventuali sospetti o per ricostruire i movimenti della vittima e di possibili aggressori prima, durante e dopo l’omicidio.

Parallelamente, un’approfondita attività di interrogatorio a carico di vicini, parenti, amici e colleghi dell’uomo mira a raccogliere informazioni utili a delineare un profilo preciso della vittima e a individuare possibili elementi che possano indirizzare le indagini verso una direzione precisa.

L’ipotesi di un raptus improvviso appare meno probabile, data la brutalità e la premeditazione suggerite dalla scena del crimine.
L’omicidio di Mauro Sbetta rappresenta una ferita profonda per la comunità di Strigno, e la ricerca della verità e la punizione dei responsabili sono un imperativo morale e un dovere istituzionale.
Il lavoro degli inquirenti sarà cruciale per restituire alla popolazione un senso di sicurezza e per assicurare che la giustizia sia fatta.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

