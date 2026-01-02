cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
trento cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Trento Cronaca

- Pubblicità -

Trento Cronaca

Ondata di Freddo Artica: Allerta Giallo e Arancione in Alto Adige

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’ondata di freddo intenso si appresta a investire le vallate alpine, in particolare le aree già coperte da un manto nevoso, segnala Günther Geier, esperto dell’Ufficio Meteorologia e Prevenzione dell’Agenzia per la Protezione Civile della Provincia Autonoma di Bolzano.
La previsione non è semplicemente di basse temperature, bensì di un’ondata di freddo anomala, con valori minimi che, in alcune zone come l’alta Pusteria e altri comuni montani, potrebbero sprofondare tra i -16 e i -20 gradi Celsius.
Anche nel resto del territorio provinciale, il clima sarà rigidissimo, con temperature notturne che oscilleranno tra i -8 e i -16 gradi.
Il Centro Funzionale Provinciale ha emesso un bollettino di allerta, classificando la situazione con un livello giallo e arancione, in relazione all’impatto delle temperature estreme.
Questo non è un evento meteorologico casuale, ma una manifestazione di dinamiche atmosferiche complesse, che amplificano l’effetto del freddo in ambienti alpini già predisposti a temperature basse.

La particolare conformazione orografica delle vallate, in questo caso, favorisce il ristagno dell’aria fredda, impedendole di disperdersi.

Il direttore dell’Agenzia per la Protezione Civile, Klaus Unterweger, sottolinea con forza l’importanza di comprendere i potenziali rischi connessi a queste condizioni climatiche.

Un freddo di tale intensità non è un mero disagio, ma un fattore di rischio concreto per la salute umana.

L’esposizione prolungata può causare ipotermia, congelamenti e aggravare preesistenti patologie respiratorie o cardiovascolari.
La prevenzione passa attraverso l’adozione di abbigliamento adeguato, multistrato e protettivo, riducendo al minimo i tempi di permanenza all’aperto e prestando particolare attenzione alle fasce più vulnerabili della popolazione: anziani, bambini e persone con ridotte capacità di termoregolazione.

Le conseguenze di un’ondata di freddo di questa portata non si limitano alla sfera umana.
La stabilità delle infrastrutture e la continuità dei servizi essenziali sono a rischio.

Il ghiaccio può compromettere la viabilità, rendendo pericolose le strade e causando disagi al traffico.

Si registrano potenziali danni alle reti idriche, con possibili rotture delle condutture dell’acqua potabile e delle fognature, causando interruzioni della fornitura e creando situazioni di emergenza.
Un’attenzione particolare è rivolta ai visitatori e agli ospiti della regione, spesso meno abituati a queste temperature estreme.
La sensibilizzazione e l’informazione diventano strumenti cruciali per garantire la sicurezza e il benessere di tutti, promuovendo comportamenti responsabili e un’adeguata preparazione alle avversità climatiche.

L’evento serve come monito sull’importanza di un approccio proattivo nella gestione dei rischi legati al cambiamento climatico, che sta rendendo sempre più frequenti e intensi fenomeni meteorologici estremi anche in contesti geografici tradizionalmente mitigati.

