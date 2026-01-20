Opzioni 1939: Nuova luce sulle scelte migratorie in Alto Adige.

cityfood
cityeventi
mercoledì 21 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Allarme a Strasburgo: Coldiretti chiede più controlli sulle importazioni

Redazione Aosta -
La crescente preoccupazione per la salvaguardia del sistema agroalimentare europeo e la tutela della salute dei consumatori ha portato Coldiretti Trentino Alto...

Bolzano, controlli intensivi: veicolo sospetto e espulsioni

Nel cuore pulsante di Bolzano, un'intensificazione dei controlli mirati, orchestrati dal Questore Giuseppe Ferrari, ha portato alla luce dinamiche complesse legate alla sicurezza urbana...
Trento
cielo sereno
5.3 ° C
5.3 °
4.1 °
63 %
1.8kmh
2 %
Mer
7 °
Gio
7 °
Ven
5 °
Sab
7 °
Dom
3 °
Trento Cronaca

Inquinamento atmosferico: 6.731 morti attribuibili in Italia nel 2025

Nel 2025, l'inquinamento atmosferico continua a rappresentare una sfida critica per la salute pubblica in Italia, con implicazioni demografiche e socio-sanitarie di rilevante entità. Un'analisi condotta dall'Associazione Medici per l'Ambiente (Isde) evidenzia una situazione allarmante, con proiezioni di mortalità...
Trento Cronaca

Allarme a Strasburgo: Coldiretti chiede più controlli sulle importazioni

La crescente preoccupazione per la salvaguardia del sistema agroalimentare europeo e la tutela della salute dei consumatori ha portato Coldiretti Trentino Alto Adige a sollevare un allarme urgente, manifestando a Strasburgo in un corteo congiunto a rappresentanti di altre...
Trento Politica

Tonina resta all’Assessore: un mese per risolvere le criticità sanitarie.

0
A seguito di un periodo di profonda analisi, segnato da un'ondata di supporto e incoraggiamento inaspettata e da dialoghi costruttivi con il Presidente della Provincia,...
- Pubblicità -

Forza Italia in Consiglio: Nuova Formazione Politica in Trentino-Alto Adige

Redazione Aosta -
Il Trentino-Alto Adige accoglie una nuova, significativa formazione politica all’interno del Consiglio Regionale: il gruppo di Forza Italia, un’aggiunta che riposiziona dinamicamente...

Pegoraro lascia la Civica: rispetto per la scelta, stabilità a rischio.

La Civica per Bolzano ha espresso il proprio rispetto per la scelta della consigliera Barbara Pegoraro, la quale ha deciso di interrompere il proprio...
Trento Cronaca

Opzioni 1939: Nuova luce sulle scelte migratorie in Alto Adige.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un’analisi innovativa delle Opzioni del 1939, accordo storico che segnò un capitolo traumatico nella storia dell’Alto Adige, offre un’opportunità unica per decifrare le complesse dinamiche alla base delle decisioni migratorie individuali.

Un progetto di ricerca collaborativo tra la Libera Università di Bolzano (unibz) e la WU Wien (Università di Economia di Vienna), guidato dagli economisti Steven Stillman e Martin Halla, mira a estrarre informazioni preziose da questo archivio storico, proiettando luce sui meccanismi che spingono le persone ad abbandonare la propria terra.
Nel contesto globale, i fenomeni migratori rappresentano alcune delle sfide socioeconomiche più urgenti del nostro tempo.

Con un numero stimato di 304 milioni di persone che vivono al di fuori del Paese di nascita nel 2024 – una percentuale significativa rispetto alla popolazione mondiale – la comprensione dei fattori che influenzano la scelta tra rimanere o emigrare assume un’importanza cruciale.

Il nucleo della ricerca si fonda su un dataset eccezionale conservato presso l’Archivio di Stato di Bolzano: oltre 70.000 fascicoli individuali relativi alle “Opzioni”.
Questi documenti, obbligatoriamente compilati dagli altoatesini di lingua tedesca nell’ambito dell’accordo del 1939, offrono una finestra privilegiata sulle condizioni di vita, le aspirazioni e le paure di una comunità costretta a confrontarsi con un bivio drammatico.
Il progetto, finanziato dalla Provincia di Bolzano e dal Fondo austriaco per la scienza, prevede un’analisi triennale di questi archivi, con la digitalizzazione completa del materiale originale.

Dal punto di vista economico, le Opzioni possono essere interpretate come un esperimento migratorio in scala reale, senza precedenti nella storia.

Le famiglie coinvolte dovettero affrontare un compromesso (trade-off) arduo e finanziariamente oneroso: accettare l’assimilazione culturale e la perdita graduale dell’identità, rimanendo in Italia, oppure emigrare nel Reich nazista per preservare la lingua e le tradizioni tedesche.
Entrambe le scelte comportavano rischi considerevoli, non solo economici, ma anche sociali e psicologici.

L’impatto sulla coesione sociale e sull’identità culturale della regione fu profondo e duraturo.
I fascicoli delle Opzioni contengono una ricchezza di dati, che vanno dalla composizione dei nuclei familiari al patrimonio immobiliare, dalla cittadinanza alle condizioni di salute, fino alla documentazione di eventuali esperienze migratorie pregresse e successive richieste di rientro.
L’impegno iniziale di Alexia Lochmann, attraverso la digitalizzazione delle prime 2.000 pratiche per la sua tesi di dottorato, ha gettato le basi per un’indagine più ampia, che ora si propone di digitalizzare l’intero archivio.

L’analisi si concentrerà sull’identificazione dei fattori determinanti nelle decisioni di emigrazione o permanenza.
Oltre alle condizioni economiche, come il possesso di un maso o la disponibilità di risorse finanziarie, si esamineranno le reti sociali e familiari, il ruolo delle informazioni disponibili a livello locale e l’influenza dei funzionari pubblici nella compilazione delle domande.
Il team di ricerca, che include anche l’economista Alexander Moradi, intende valutare come questi elementi, spesso interconnessi, abbiano plasmato le scelte individuali e collettive di una popolazione sotto pressione politica e culturale.

L’obiettivo finale è fornire una comprensione più profonda delle dinamiche migratorie, al di là delle narrazioni semplificate e delle interpretazioni ideologiche, contribuendo a una riflessione critica sul passato e una migliore gestione delle sfide migratorie contemporanee.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap