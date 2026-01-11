Ordigno bellico disinnescato a Rovereto: evacuazione e massima allerta.

La comunità di Rovereto, Trentino, ha assistito a un complesso e delicato intervento di rimozione e disinnesco di un ordigno bellico risalente alla Seconda Guerra Mondiale, scatenando un’operazione di evacuazione di vasta portata e coinvolgendo un’ampia rete di risorse umane e infrastrutturali.

L’emergenza, innescata questa mattina, ha visto la sospensione temporanea della circolazione ferroviaria tra Ala e Trento, un segnale tangibile della gravità della situazione e della necessità di garantire un perimetro di sicurezza ottimale.

Il residuo bellico, un’eco silenziosa di un passato conflittuale, è stato trasportato con la massima cautela in una cava situata ad Ala, un luogo designato per le operazioni di brillamento controllato, lontano dalle aree densamente popolate.

La scelta di questo sito, strategicamente individuato, testimonia l’impegno nel minimizzare i rischi per la popolazione e l’ambiente circostante.

L’evacuazione di oltre seimila residenti, un’azione preventiva essenziale, ha richiesto un’organizzazione impeccabile e una comunicazione efficace.

Il Centro Operativo Comunale, istituito presso il comando della polizia locale, ha coordinato le attività di supporto, assicurando che ogni individuo ricevesse l’assistenza necessaria.

L’attivazione del punto di accoglienza a Marco di Rovereto ha offerto rifugio e supporto continuativo a circa 120 persone, con particolare attenzione ai più vulnerabili, offrendo servizi di assistenza sanitaria, supporto psicologico e pasti caldi.

Questa risposta umanitaria mirata ha dimostrato la capacità di adattamento e la sensibilità della macchina operativa locale.

L’operazione, che ha richiesto il coinvolgimento di oltre duecento persone, inclusi operatori del sistema di Protezione Civile trentino, ha rappresentato un esempio tangibile di sinergia istituzionale e collaborazione tra diverse realtà.

L’intervento del Genio guastatori dell’Esercito, con la sua competenza specialistica, è stato cruciale per la gestione dell’ordigno.

La sospensione temporanea dell’accessibilità all’ospedale Santa Maria del Carmine, sebbene necessaria per garantire la sicurezza, ha evidenziato la complessità di un’emergenza che coinvolge l’intera comunità.

Il Presidente della Provincia Autonoma di Trento, Maurizio Fugatti, ha sottolineato l’importanza della responsabilità civica e della comprensione dimostrata dai cittadini, riconoscendo il disagio causato dalle misure precauzionali.

L’evento non solo mette in luce la persistente eredità bellica del territorio, ma anche la resilienza e la capacità di risposta di una comunità che, nonostante le difficoltà, dimostra un forte senso di appartenenza e una volontà di superare le avversità, garantendo la sicurezza e il benessere collettivo.

Il rientro nella zona rossa, ora permesso, segna la conclusione di una fase critica, lasciando dietro di sé una lezione di gestione delle emergenze e un rinnovato impegno verso la prevenzione e la sicurezza.