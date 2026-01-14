cityfood
Trento Cronaca

Incendio a Chiusa: fiamme e fumo scuotono la comunità

Un violento incendio ha scosso la comunità di Chiusa questa mattina, sviluppandosi nella porzione più elevata di un edificio residenziale situato in via Tinne, in prossimità della trafficata strada statale del Brennero. L’evento, segnalato intorno alle ore 10:00, ha...
Trento Cronaca

Strigno, Trentino: Ritrovato morto un uomo, indagini in corso

La comunità di Strigno, nel Trentino, è scossa dalla scoperta del corpo di Mauro Sbetta, un sessottenne residente in una delle sue frazioni. La tragedia, avvenuta nel silenzio di un’abitazione privata, ha immediatamente innescato un’indagine complessa, affidata alla Procura...
Trento Politica

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a rivedere...
Trento: Presidio a sostegno del popolo iraniano, un grido di libertà.

Redazione Aosta -
Un grido di solidarietà risuona nel cuore di Trento: Fratelli d'Italia e Gioventù Nazionale del Trentino hanno animato un significativo presidio in...

Addio Roland Riz: un architetto dell’Autonomia altoatesina.

La scomparsa di Roland Riz lascia un vuoto significativo nel panorama politico e istituzionale dell'Alto Adige, come testimonia il cordoglio espresso dal Presidente Arno...
Trento Cronaca

Pattinaggio a Trento: Divertimento, Inclusione e Spirito Olimpico

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel cuore di Trento, animata dallo spirito delle Olimpiadi Invernali Milano-Cortina e con un occhio di riguardo al Trentino, si protrae un’esperienza ludica e culturale unica: la pista di pattinaggio artificiale temporanea di piazza Italia.
Questa iniziativa, promossa dall’Apt Trento monte Bondone, valle dei Laghi, rappresenta una felice combinazione di intrattenimento, accessibilità e innovazione, testimoniando l’impegno del territorio nell’offrire opportunità di svago a 360 gradi, soprattutto in un contesto di forte richiamo turistico.

Per il secondo anno consecutivo, la gestione dell’impianto è stata affidata alla società toscana Tempo Libero Cultura e Eventi, guidata da Adriano Suffer, un’azienda che non si limita alla mera gestione, ma si distingue per la progettazione e fabbricazione di piste di questo genere.
Questa competenza interna garantisce standard qualitativi elevati e una capacità di adattamento alle specifiche esigenze del contesto urbano.

La pista, inaugurata in concomitanza con i suggestivi mercatini di Natale, si configura come un punto di aggregazione per residenti e visitatori.
Con le sue dimensioni di 12,5 metri in larghezza e 25 in lunghezza, offre uno spazio di medie dimensioni, capace di accogliere fino a settanta persone all’ora, offrendo un’esperienza di pattinaggio di breve durata (60 secondi) a un costo contenuto (10 euro), con agevolazioni significative per le scolaresche accompagnate.

L’andamento dell’affluenza, fino alla festività della Befana, ha confermato i risultati positivi dell’edizione precedente, indicando un forte interesse da parte del pubblico, in particolare dei turisti, che hanno contribuito a creare un’atmosfera vibrante e festosa.

La chiusura dei mercatini ha inevitabilmente portato ad una diminuzione del flusso di persone, paragonabile a un “coprifuoco” temporaneo, ma l’attenzione rimane alta per monitorare l’evoluzione della situazione.
Un elemento particolarmente degno di nota è l’impegno verso l’inclusione sociale, testimoniato dalla gratuità dell’impianto per le associazioni che supportano persone con disabilità.
Questa iniziativa, frutto di un investimento mirato, ha permesso l’acquisto di pedane speciali, abbattendo le barriere architettoniche e garantendo a tutti la possibilità di vivere l’emozione del pattinaggio.
L’esempio virtuoso di Casa Serena di Cognola, che ha già organizzato diverse uscite sulla pista, dimostra l’impatto positivo di questa scelta, promuovendo l’integrazione e il divertimento accessibile a tutti, in linea con i valori di partecipazione e accoglienza che contraddistinguono il territorio trentino.

L’iniziativa si configura quindi non solo come un’attrazione turistica, ma come un vero e proprio progetto di comunità.

