Pellegrinaggio nel Triveneto: Rievocare le Radici della Fede ad Aquileia

Un Pellegrinaggio nel Cuore della Fede Triveneta: Rievocare Radici, Orientarsi nel PresenteUn evento di profonda valenza spirituale e culturale animerà domani il territorio del Triveneto, con un pellegrinaggio che vedrà riunite le istituzioni accademiche e religiose di riferimento: la Facoltà Teologica del Triveneto, la Facoltà di Diritto Canonico San Pio X di Venezia, l’Istituto di Liturgia Pastorale Santa Giustina di Padova e l’Istituto di Studi Ecumenici San Bernardino di Venezia. La destinazione è Aquileia, una città intrisa di storia e simbolo fondativo delle radici ecclesiastiche della regione. La celebrazione eucaristica, solennità presieduta dal Segretario di Stato della Santa Sede, Sua Eminenza Cardinale Pietro Parolin, segnerà un momento di riflessione e rinnovamento.Aquileia rappresenta più di un semplice luogo geografico; è il cuore pulsante da cui è germogliata la fede cristiana nel Triveneto, custode di una tradizione millenaria plasmata da martiri, padri della Chiesa e una ricca eredità spirituale. Il pellegrinaggio, un’occasione inedita di convergenza istituzionale, si configura come un gesto di profonda umiltà e riappropriazione. Come sottolinea don Maurizio Girolami, preside della Facoltà Teologica Triveneto, si tratta di un ritorno alle origini, un atto di consapevolezza delle difficoltà, delle discussioni e delle persecuzioni che hanno caratterizzato il cammino dei predecessori, coloro che hanno trasmesso la fede attraverso secoli di prove. È un esercizio di memoria storica che permette di riorientare lo sguardo sul futuro, affinando la “bussola” della fede e riprendendo la “navigazione” nel mare magnum della storia cristiana.La Facoltà Teologica del Triveneto, nata nel contesto significativo del Convegno di Aquileia del 1991, ha come scopo primario l’offerta di una formazione teologica di livello universitario per il territorio. Oggi, essa funge da collante per una rete di quattro istituti teologici e sette istituti superiori di Scienze Religiose, estesi tra Veneto, Friuli-Venezia Giulia e Trentino-Alto Adige, coinvolgendo un numero considerevole di studenti (1.556) e docenti (325). L’evento di domani non si limita a una mera celebrazione, ma si inserisce nel contesto più ampio di un progetto formativo che mira a formare figure capaci di interpretare le sfide contemporanee alla luce della fede e della tradizione.Il programma prevede un rituale solenne: alle ore 10:30, i gruppi provenienti dalle diverse sedi si incontreranno in piazza antistante la Basilica, per un discorso introduttivo a cura di Andrea Bellavite, direttore della Fondazione Società per la Conservazione della Basilica di Aquileia, che illustrerà il valore storico e artistico del luogo. A seguire, all’interno della Basilica, si susseguiranno due interventi di approfondimento: uno di natura storico-patristica, affidato a Maurizio Girolami, e un secondo di carattere teologico-spirituale, tenuto da Marzia Ceschia. Il culmine della mattinata sarà la celebrazione eucaristica, presieduta dal Cardinale Parolin, un momento di preghiera comunitaria che rinsalda il legame tra le istituzioni e la comunità dei fedeli, proiettando lo sguardo verso il futuro con rinnovata speranza e consapevolezza. L’evento si preannuncia dunque come un’occasione unica per riscoprire il patrimonio spirituale del Triveneto, alimentando la riflessione teologica e rafforzando il senso di appartenenza alla comunità ecclesiale.