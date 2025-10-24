Pergine: Scontri e aggressioni in un bar, carabiniere ferito

La serata di venerdì 3 ottobre a Pergine Valsugana si è conclusa con un tragico e caotico scenario all’interno di un bar locale, un’esplosione di violenza che ha richiesto l’intervento massiccio delle forze dell’ordine e del personale sanitario.

La chiamata al 112, giunta poco prima delle 22, segnalava una situazione di crescente allarme: un diverbio nato apparentemente per motivi passionali si era rapidamente trasformato in una colluttazione generalizzata, caratterizzata da elementi di grave pericolosità e una diffusa perdita di controllo.

La scena che si è presentata ai carabinieri del Radiomobile, intervenuti per riportare l’ordine, era sconcertante: un ambiente devastato, disseminato di vetri rotti e arredi danneggiati, testimonianza di una furia distruttiva.

Numerosi individui, almeno cinque, si trovavano coinvolti nella zuffa, alcuni visibilmente alterati dall’alcool, altri feriti e, in alcuni casi, con lesioni che esponevano il torso.

L’atmosfera era densa di tensione e di un’aggressività palpabile.

Durante l’azione di contenimento, un carabiniere del Radiomobile è stato brutalmente colpito al volto da un pugno, un atto di violenza che ha reso necessario l’intervento di ulteriori forze dell’ordine per procedere all’arresto del responsabile.

Nonostante la sua cattura, l’uomo ha continuato a manifestare comportamenti ostili, proferendo insulti e minacce di morte nei confronti degli agenti.

La gravità della situazione ha richiesto il dispiegamento di rinforzi: carabinieri del Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Borgo Valsugana, unitamente a quelli delle Stazioni di Baselga di Pinè e Castel Ivano, e personale sanitario specializzato.

La tempestiva assistenza medica è stata cruciale: alcuni dei contendenti sono stati curati direttamente sul posto, mentre il carabiniere ferito è stato trasportato in ambulanza all’ospedale di Borgo Valsugana.

La prognosi iniziale per il militare è di sette giorni, mentre l’aggressore, a seguito delle lesioni auto-inflitte durante la colluttazione, è stato giudicato guaribile in nove giorni.

Le indagini preliminari hanno fatto emergere che il conflitto è scaturito da una gelosia apparente: uno degli individui coinvolti, arrestato, avrebbe riconosciuto la sua ex compagna in compagnia del suo nuovo partner.

Questa scintilla, unita all’alterazione psicofisica derivante dall’eccessivo consumo di alcol, ha innescato una spirale di violenza che ha rapidamente degenerato.

L’uomo che ha aggredito il carabiniere è stato arrestato con l’accusa di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre a essere deferito per rissa e ubriachezza aggravate e oltraggio a pubblico ufficiale.

Si tratta di un trentenne residente in Trentino, con precedenti penali per episodi simili, attualmente agli arresti domiciliari con obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria.

Gli altri quattro partecipanti alla rissa, tutti residenti in Trentino e con un’età compresa tra i 20 e i 50 anni, sono stati denunciati per rissa aggravata, e tre di loro anche per resistenza a pubblico ufficiale.

Oltre alle denunce e all’arresto, tutti i coinvolti sono stati sanzionati amministrativamente per ubriachezza, un ulteriore monito sulla pericolosità del consumo eccessivo di alcol e sulle conseguenze legali che ne derivano.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza pubblica e sulla necessità di interventi mirati per prevenire situazioni simili, sottolineando la fragilità del tessuto sociale e la difficoltà nel gestire dinamiche di conflitto esacerbate dall’abuso di sostanze.