Pronti qua odv lancia Onde di Speranza per un ecografo all’avanguardia.

L’associazione Pronti qua odv, nata nel 2019 con l’obiettivo primario di offrire supporto concreto e continuo a persone affette da tumori cerebrali e ai loro familiari, ha lanciato “Onde di Speranza”, una campagna di raccolta fondi volta ad acquisire un ecografo transcraniale all’avanguardia per il reparto di Neurochirurgia dell’ospedale Santa Chiara di Trento. L’iniziativa, presentata in diverse sedi istituzionali, si protrarrà fino a giugno 2026, con l’ambizioso obiettivo di reperire risorse per un ammontare complessivo di 89.805 euro. Questo investimento strategico si articola in tre componenti essenziali: l’acquisto dell’ecografo transcraniale (72.397 euro), l’acquisizione di una sonda microconvesse (8.704 euro) cruciale per l’imaging di precisione e una sonda intraoperatoria (8.704 euro) indispensabile per la guida chirurgica in tempo reale.La sinergia tra l’associazione Pronti qua odv e il team medico guidato dal dottor Silvio Sarubbo, direttore dell’Unità operativa complessa di Neurochirurgia dell’Azienda provinciale per i servizi sanitari (Apss), rappresenta un pilastro fondamentale di questa iniziativa. Il reparto, in costante evoluzione e caratterizzato da un incremento significativo delle attività – con un aumento superiore al 10% di pazienti provenienti da altre regioni italiane, incluse realtà come le Marche, l’Abruzzo e il Lazio – opera con elevati standard di eccellenza, beneficiando di un continuo progresso tecnologico che consente diagnosi sempre più precoci e interventi chirurgici meno invasivi. Nel corso dell’anno precedente, il reparto ha affrontato 120 interventi su tumori del sistema nervoso centrale, dimostrando la crescente domanda di cure specialistiche.Il percorso terapeutico di ciascun paziente è supportato da un approccio multidisciplinare, attraverso una board composta da specialisti di diverse discipline che si riunisce trimestralmente per valutare l’andamento clinico e definire le strategie terapeutiche più appropriate. Attualmente, il reparto segue attivamente 400 pazienti, a testimonianza della complessità e dell’importanza del servizio offerto.L’introduzione dell’ecografo transcraniale rappresenta un passo avanti cruciale per l’ottimizzazione dei protocolli chirurgici. Questa tecnologia avanzata consentirà di ridurre ulteriormente l’invasività degli interventi, minimizzando i traumi per il paziente e accelerando i tempi di recupero, con l’obiettivo primario di restituire ai pazienti la piena funzionalità e una migliore qualità di vita.La conferenza stampa di lancio ha visto la partecipazione di figure istituzionali di rilievo, tra cui il direttore generale dell’Apss Antonio Ferro e l’assessore alla sanità Mario Tonina, che hanno sottolineato l’importanza del volontariato qualificato e del contributo essenziale delle realtà associative nel sistema sanitario trentino, profondamente radicato in valori di solidarietà e impegno civile. L’iniziativa “Onde di Speranza” incarna perfettamente questo spirito, rappresentando un investimento nel futuro e nella speranza di una vita migliore per i pazienti affetti da tumori cerebrali.