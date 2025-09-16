Retribuzioni dei regionali: Urgente revisione per trasparenza e giustizia.

L’urgenza di una revisione profonda del sistema di retribuzione degli eletti regionali si impone con chiarezza, richiedendo un intervento immediato per bloccare l’inerzia degli attuali incrementi.

La questione non si esaurisce in una semplice rimodulazione, ma sollecita un dibattito costruttivo in sede di consiglio regionale, volto a definire un modello di adeguamento salariale più giusto, trasparente e coerente con le dinamiche socio-economiche del territorio.

Il meccanismo attuale, intrinsecamente slegato dalla realtà lavorativa della stragrande maggioranza dei cittadini, ha generato distorsioni inaccettabili, producendo aumenti che appaiono sproporzionati e inaccessibili per i dipendenti pubblici e il settore privato.

L’ancoraggio all’andamento delle retribuzioni dei dipendenti regionali, lungi dall’essere una garanzia di equità, si è rivelato un amplificatore di disparità, alimentando un senso di frustrazione e ingiustizia diffuso.

È imperativo, pertanto, un ripensamento radicale che abbandoni logiche di privilegio e si orienti verso un’equa compensazione del servizio reso alla comunità.

Questo implica un’analisi critica dei parametri utilizzati per il calcolo delle indennità, una maggiore trasparenza nei processi decisionali e un’attenzione costante al contesto economico regionale.

La politica non può essere percepita come un privilegio riservato a pochi, ma come un servizio pubblico che richiede impegno, dedizione e un forte senso di responsabilità.

Le organizzazioni sindacali (Cgil, Cisl, Uil) ribadiscono la necessità di un approccio indipendente dalla giunta regionale durante l’esame del disegno di legge, affinché i consiglieri possano esprimere liberamente il proprio giudizio, tutelando l’interesse generale.

La decisione spetta loro, rappresentanti del popolo, e deve essere presa con consapevolezza e spirito di servizio.

È fondamentale che la revisione tenga conto non solo dell’adeguamento all’inflazione, ma anche della reale complessità e responsabilità del ruolo politico, evitando però derive eccessive che potrebbero minare la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Si auspica, in definitiva, un sistema che valorizzi il servizio reso alla comunità, garantendo al contempo una retribuzione dignitosa e proporzionata, in linea con i valori di equità e giustizia sociale che devono animare l’azione politica.

La fiducia dei cittadini è il bene più prezioso da custodire e preservare, e ciò passa anche attraverso una gestione responsabile e trasparente delle risorse pubbliche.