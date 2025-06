Riciclaggio da 20 milioni: arrestati e sequestri in Italia e Austria

Un’articolata operazione della Guardia di Finanza, orchestrata dalla Procura della Repubblica di Bolzano, ha portato all’arrestamento di due italiani e al sequestro di beni per un valore complessivo di oltre 5 milioni di euro, nel contesto di un sofisticato schema di riciclaggio di capitali illeciti stimato in 20 milioni di euro. L’indagine, che si è sviluppata dal 2020 al 2024, ha svelato un complesso meccanismo finanziario volto a occultare l’origine criminale di ingenti somme di denaro.Al centro della rete criminale figurano un cittadino italiano residente in Austria, originario del Veneto, e un imprenditore edile bresciano. Il primo, con una complessa struttura societaria transfrontaliera, ha agito come fulcro del riciclaggio, gestendo il flusso di denaro attraverso un conto corrente bancario situato in una filiale di Bolzano. Questo conto, formalmente intestato a una società austriaca controllata dall’indagato, serviva da mero transito per le ingenti somme in entrata e in uscita, destinate a diverse destinazioni internazionali, inclusi Austria, Lituania e Cina.Il sistema di riciclaggio prevedeva una commissione, pari al 5% dell’importo riciclato, destinata a remunerare gli orchestratori dell’operazione. A questa si aggiungeva una percentuale aggiuntiva, attestata all’1%, a copertura di costi e commissioni bancarie, a testimonianza della cura e della pianificazione meticolosa del sistema.Il denaro riciclato, dopo essere stato fatto transitare attraverso la filiale bancaria di Bolzano, veniva periodicamente reintrodotto in Italia in contanti, per una quota preponderante (94% del totale), e trasferito sull’imprenditore bresciano. Quest’ultimo, di fatto amministratore di sette imprese edili intestate a prestanome, aveva precedentemente evaso imposte dirette e IVA per un ammontare di oltre 28 milioni di euro, costituendo la fonte primaria dei fondi da riciclare. La sofisticata rete di società fittizie e prestanome, creata per eludere il controllo delle autorità fiscali, ha reso l’indagine particolarmente complessa e articolata.Il Gruppo della Guardia di Finanza di Cremona, in esecuzione di un’ordinanza di custodia cautelare disposta dal Giudice per le Indagini Preliminari di Bolzano, Emilio Schönsberg, ha eseguito le misure restrittive nei confronti degli indagati. Oltre agli arresti domiciliari, è stato disposto un esteso sequestro preventivo a carico di otto società di capitali e quattro persone fisiche, comprendente 15 immobili, sette rapporti finanziari, quote societarie e denaro contante. Questo provvedimento mira a confiscare i profitti derivanti dalle attività illecite e a impedire la dispersione dei beni illeciti. L’inchiesta, coordinata dal sostituto procuratore Igor Secco, evidenzia la crescente sofisticazione delle tecniche di riciclaggio di denaro sporco e la necessità di una stretta collaborazione internazionale per contrastare efficacemente queste attività criminali, che alimentano l’economia sommersa e la criminalità organizzata.