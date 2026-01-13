Riforma Giustizia: Tarfusser, un voto cruciale e tanti rischi.

cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
trento cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Redazione Aosta
Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al...

Omicidio a Strigno: Indagine sulla morte di un pensionato

L'ombra del dubbio si allunga sulla comunità di Strigno, in Trentino, dove la scoperta del corpo senza vita di Mauro Sbetta, un sessantottenne in...
Trento Cronaca

Alto Adige, 1926: quando i cognomi furono cancellati.

Nel gennaio del 1926, il paesaggio culturale e identitario dell'Alto Adige subì una cesura profonda con l'entrata in vigore del regio decreto che sanciva l'italianizzazione forzata dei cognomi sudtirolesi. Lungi dall'essere un processo volontario, come formalmente presentato, l'iniziativa del...
Trento Cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Il servizio civile universale provinciale si configura come un'opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al 4 febbraio. Questo avvio rappresenta una rinnovata possibilità di impegno civico e crescita personale, promossa dall'Ufficio Politiche...
Trento Politica

Bolzano: Approvata mozione contro l’antisemitismo e sostegno alla comunità ebraica.

0
Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha recentemente approvato un pacchetto di misure che riflettono un impegno concreto verso la salvaguardia dei valori democratici, la crescita...
Educazione affettiva a scuola: sostegno dalla Commissione Provinciale

Redazione Aosta
La Commissione Provinciale per le Pari Opportunità tra Donna e Uomo esprime pieno sostegno all'iniziativa popolare volta a introdurre un percorso strutturato...

Poste Alto Adige: Approvata mozione per condizioni di lavoro più flessibili.

Il Consiglio Provinciale di Bolzano ha approvato una mozione, presentata da Andreas Leiter Reber (Freie Fraktion) e sostenuta da Josef Noggler (SVP), volta a...
Trento Cronaca

Riforma Giustizia: Tarfusser, un voto cruciale e tanti rischi.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

L’auspicata riforma del sistema giudiziario, attualmente oggetto di dibattito attraverso il referendum, si presenta come un nodo cruciale per il futuro della giustizia in Italia.
L’ex giudice della Corte internazionale dell’Aia, Cuno Tarfusser, esprime una preoccupazione profonda, delineando scenari potenzialmente deleteri a prescindere dall’esito del voto popolare.
Una vittoria del fronte del “No” non rappresenterebbe un semplice revirement, ma un consolidamento di una situazione già problematica.

Tarfusser teme che tale risultato rafforzerebbe un sistema giudiziario intrinsecamente chiuso su sé stesso, caratterizzato da un’eccessiva centralizzazione del potere e da una rigida disciplina interna che sopprimerebbe qualsiasi impulso riformatore.
La persistente influenza di correnti interne, che si manifesta attraverso processi di nomina e concorsi viziati, perpetuerebbe uno stato di immobilismo che paralizzerebbe la giustizia per anni.

Tuttavia, l’ex magistrato non considera un esito positivo una panacea.
L’approvazione della riforma, pur auspicabile, solleva interrogativi significativi.

L’assenza di una solida base di “norme di attuazione” rischia di trasformare la riforma in una struttura priva di sostanza, un mero involucro privo di contenuto pratico.
Questo vuoto normativo genererebbe un periodo di “pericolosa incertezza”, rendendo la riforma stessa vulnerabile a interpretazioni divergenti e a possibili derive.

Tarfusser sottolinea la sua apertura alla separazione delle carriere, ma critica aspramente la “riforma Nordio”, definendola un’illusione per i cittadini.
L’ex giudice denuncia la sua natura ingannevole, che promette un miglioramento della giustizia ma, in realtà, amplifica la complessità del sistema, triplicando istituzioni, incarichi, costi e burocrazia.
Si tratta, a suo avviso, di un’architettura giudiziaria farraginosa e inefficiente.

In caso di vittoria del “Sì”, la fase successiva, ovvero la stesura delle norme di attuazione, assume un’importanza capitale.
Questa fase è perciò un terreno minato, dove potrebbero insidiare l’autonomia e l’indipendenza della magistratura, principi che, pur con le dovute riserve, sono universalmente riconosciuti come pilastri fondamentali dello Stato di diritto.
Tarfusser esorta, pertanto, a una vigilanza rigorosa, invitando a monitorare attentamente il processo di attuazione, affinché non venga utilizzato come strumento per erodere i valori che i sostenitori della riforma stessi professano.

È un appello alla responsabilità, un monito per evitare che l’entusiasmo iniziale si trasformi in un’amara delusione.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

