sabato 10 Gennaio 2026
trento cronaca

Aggressione e rapina a Trento: arrestati due marocchini senza fissa dimora

Redazione Aosta -
Nella notte tra l'otto e il nove gennaio, un atto di violenza ha scosso la tranquillità di via Verdi a Trento. Un...

Addio a Hans Sanoner, imprenditore simbolo della Val Gardena.

La scomparsa di Hans Sanoner, figura storica e imprenditoriale di Ortisei, ha lasciato un vuoto nella comunità altoatesina. L'ex proprietario dell'Am Stetteneck, un albergo...
Trento Cronaca

Bolzano: Avanza la sicurezza idrogeologica, 90% dei Comuni protetti

L'impegno della Provincia Autonoma di Bolzano nella gestione del rischio idrogeologico e franoso si concretizza nell'avanzamento costante della redazione dei Piani delle Zone di Pericolo (PZP) nei Comuni altoatesini. Un'iniziativa cruciale, che vede ora il Comune di San Leonardo...
Trento Cronaca

Nella notte tra l'otto e il nove gennaio, un atto di violenza ha scosso la tranquillità di via Verdi a Trento. Un uomo si è trovato vittima di un'aggressione perpetrata da due individui di origine marocchina, privi di un...
Trento Politica

Presidenti tirolese, altoatesina e trentina: un’intesa sulle Alpi.

0
In un contesto di straordinaria suggestione, sulle pendici innevate della Seegrube, sopra Innsbruck, si è svoluto un incontro cruciale tra i presidenti delle assemblee legislative...
Trasporto pubblico a Madonna di Campiglio: più sicurezza e controlli

Redazione Aosta -
Nell'ottica di garantire la sicurezza e la fruibilità del servizio di trasporto pubblico locale nel comprensorio di Madonna di Campiglio e Tione,...

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come...
Trento Cronaca

Rinnovamento Stazione Trento: Verso il Completamento e Nuovi Servizi

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il complesso progetto di rinnovamento della stazione ferroviaria di Trento, orchestrato da Rete Ferroviaria Italiana (RFI), parte del Gruppo FS Italiane, sta giungendo a una fase cruciale di completamento.
L’intervento, gestito con rigorosa aderenza al cronoprogramma stabilito, ha mirato a una profonda trasformazione degli spazi, con l’obiettivo primario di elevare gli standard di accessibilità e di offrire un’esperienza di viaggio più moderna e funzionale per l’utenza.

Oltre al potenziamento dell’accessibilità ferroviaria, che include l’eliminazione delle barriere architettoniche e l’adeguamento alle normative vigenti, il piano di riqualificazione ha previsto l’innalzamento dei binari e dei relativi marciapiedi, un intervento strategico per garantire la compatibilità con l’evoluzione del materiale rotabile e per migliorare la sicurezza dei passeggeri.

La ristrutturazione delle pensiline, pensate per offrire riparo efficace dalle intemperie, e la completa revisione del sottopasso, ora più luminoso e sicuro, testimoniano l’impegno a creare un ambiente di transito accogliente e agevole.
Un elemento distintivo del progetto è stata la realizzazione del nuovo terminal bus, integrato nel piazzale antistante la stazione di Trento-Malè.

Questa infrastruttura, pensata per ottimizzare i collegamenti intermodali, mira a facilitare gli spostamenti dei viaggiatori e a promuovere una mobilità sostenibile, riducendo la dipendenza dal trasporto privato.

L’integrazione tra ferrovia e autobus rappresenta un passo importante verso un sistema di trasporto pubblico più efficiente e capillare, in grado di rispondere alle esigenze di una popolazione in continua evoluzione.

La fase corrente prevede un graduale ritorno alle normali operazioni, con la progressiva riapertura delle strutture interne alla stazione.
In un periodo transitorio, dal 12 al 15 gennaio, la biglietteria di Trenitalia sarà temporaneamente sospesa, incentivando l’utilizzo dei punti self-service, una soluzione innovativa per garantire la continuità del servizio.
Successivamente, saranno ripristinate le attività commerciali essenziali, tra cui la biglietteria di Trentino Trasporti, il bar, la tabaccheria e l’edicola, contribuendo a ripristinare la vitalità della stazione.

Al termine della fase di trasferimento delle attività, la struttura provvisoria allestita in Piazza Dante, inizialmente concepita per mitigare i disagi durante i lavori, sarà smantellata.
Questa struttura temporanea, pur necessaria per mantenere operative le principali funzioni durante la fase di rinnovamento, verrà rimossa per restituire lo spazio pubblico alla comunità, segnando la conclusione di un’opera complessa e ambiziosa.

Il progetto, nel suo complesso, riflette un investimento strategico nel futuro della mobilità trentina, promuovendo un’infrastruttura ferroviaria moderna, accessibile e integrata con il territorio.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

