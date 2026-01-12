Rinnovata Caserma Cantore: un simbolo di sicurezza e sviluppo in Alta Pusteria

Il 12 gennaio ha segnato una pietra miliare per la comunità di San Candido e per l’intera Alta Val Pusteria con l’inaugurazione ufficiale della rinnovata Caserma Cantore.

L’evento, frutto di un complesso e pluriennale progetto infrastrutturale promosso e realizzato dalla Provincia autonoma di Bolzano, non rappresenta semplicemente la conclusione di un cantiere, bensì l’emersione di un’opera simbolo dell’integrazione tra esigenze amministrative, necessità territoriali e valori fondanti della convivenza civile.

La cerimonia ha visto la presenza di figure apicali delle istituzioni, tra cui il Presidente della Provincia autonoma di Bolzano, Arno Kompatscher, l’Assessore provinciale alle Opere pubbliche Christian Bianchi, la Sottosegretaria di Stato alla Difesa, Senatrice Isabella Rauti, e rappresentanti di vertice del Ministero della Difesa, dell’Agenzia del Demanio e dell’Esercito.

Questa partecipazione corale sottolinea l’importanza strategica dell’intervento, che trascende i confini provinciali e si inserisce in un contesto nazionale ed europeo.

Come sottolineato dal Presidente Kompatscher, la Caserma Cantore inaugurata non è solo una struttura fisica, ma un punto di convergenza di diverse necessità: quelle delle amministrazioni coinvolte – Provincia, Ministero della Difesa e Agenzia del Demanio – e, soprattutto, quelle della collettività.

In un’epoca segnata da crescenti tensioni globali, la sua realizzazione si configura come un investimento nella capacità di difesa dei valori democratici e della libertà, auspicando che la forza del dialogo e della persuasione prevalga su ogni forma di conflitto.

L’opera testimonia l’impegno concreto nella protezione di un territorio che si estende ben oltre i confini locali, abbracciando l’intero Paese e l’Europa.

L’Assessore Bianchi ha evidenziato il ruolo cruciale della Ripartizione edilizia e del servizio tecnico nel tradurre in realtà gli accordi tra Stato e Provincia, frutto di una pianificazione condivisa che restituisce valore e funzioni pubbliche a spazi precedentemente inutilizzati, generando nuove opportunità di sviluppo per l’area.

L’intervento si colloca nell’ambito del terzo accordo di programma, che ha permesso alla Provincia di acquisire nuovi immobili, impegnandosi nella costruzione di alloggi per i volontari e nella ristrutturazione di edifici esistenti, compreso il palazzo comando.

La rinnovata Caserma Cantore assume ora un ruolo strategico in vista delle imminenti Olimpiadi Invernali.

La sua posizione e le sue capacità logistiche consentiranno di ospitare circa 500 militari, fornendo un contributo essenziale alla gestione della sicurezza e dell’organizzazione dell’evento.

Questo aspetto sottolinea come l’infrastruttura non sia solo una base operativa, ma un elemento vitale per la riuscita di un evento di portata internazionale, contribuendo a proiettare l’immagine del territorio e del Paese nel mondo.

L’opera rappresenta, in definitiva, un investimento nel futuro, un simbolo di resilienza e un punto di riferimento per la comunità.