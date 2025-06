Romeno, anziano scomparso: ricerche concluse, tragedia

La comunità di Romeno è stata scossa da un tragico evento che si è concluso nella mattinata odierna, segnando la fine di un’intensa ricerca. Un ottantenne, residente nel comune, era scomparso da casa dalla sera precedente, allontanandosi con la propria autovettura e non facendosi più sentire. La sua assenza, protrattasi per l’intera notte, ha destato immediatamente preoccupazione tra i familiari, culminando in una chiamata di soccorso al Numero Unico per le Emergenze 112 all’alba.Le operazioni di ricerca, coordinate con tempestività, si sono avvalse dell’intervento di diverse squadre specializzate. Il Soccorso Alpino del Trentino ha sottolineato la complessità del terreno, concentrando inizialmente gli sforzi nella fitta area boschiva che sovrasta il centro abitato. La rapidità di risposta è stata amplificata dall’attivazione immediata di un elicottero, il cui sorvolo ha rivelatosi cruciale.Mentre l’elicottero effettuava un primo ricognizione aerea, i sette operatori della Stazione Alta Val di Non del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino si preparavano a intervenire a terra. La scoperta della vettura dell’uomo, incastrata nel fango di una zona paludosa nei pressi dei Pradiei, ha rappresentato una svolta significativa. Purtroppo, l’ispezione successiva ha rivelato la presenza del corpo dell’ottantenne, riverso a breve distanza dal veicolo. L’ipotesi più probabile, confermata dalle circostanze, è che l’uomo sia stato colto da un malore improvviso, fatale in un contesto ambientale così impervio.Due squadre di soccorso si sono precipitate sul posto via terra, affiancate dai Carabinieri e dai Vigili del Fuoco di Romeno, mentre l’équipe sanitaria e il tecnico di elisoccorso, precedentemente imbarcati sull’elicottero, sono stati sbarcati in prossimità del corpo. Nonostante l’immediata assistenza, non è stato possibile fare altro che constatare il decesso. Dopo aver ottenuto il nulla osta dalle autorità competenti, la salma è stata affidata alle cure dell’impresa di onoranze funebri, lasciando un velo di tristezza e sgomento nella comunità locale, che ora dovrà fare i conti con questa dolorosa perdita. L’episodio evidenzia l’importanza della prontezza e della collaborazione tra le diverse forze di soccorso in situazioni di emergenza, ma soprattutto sottolinea la fragilità umana di fronte alla potenza della natura e alla sua imprevedibilità.