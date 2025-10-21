Rosalia Alpina: Scoperta una popolazione stabile nel bosco di Castelvecchio

La recente estate del 2025 ha portato alla luce un evento di eccezionale rilevanza per la comunità scientifica e gli appassionati di entomologia: la conferma della presenza di una popolazione stabile di *Rosalia alpina*, il cerambice alpino, nel bosco di Castelvecchio, nei pressi di Caldaro.

Il ritrovamento, lungi dall’essere un mero evento isolato, suggella un percorso di ricerca scrupolosa e rappresenta una testimonianza inequivocabile della resilienza degli ecosistemi montani.

Negli anni precedenti, sporadiche osservazioni di singoli esemplari di questo suggestivo coleottero, immediatamente riconoscibile per le sue iridescenze blu-azzurre, avevano suscitato timidi segnali di speranza.

Tuttavia, la recente documentazione, frutto di un impegno congiunto e multidisciplinare, non lascia spazio a dubbi: il *Rosalia alpina* ha trovato a Castelvecchio un habitat idoneo, una nicchia ecologica in grado di sostenere la riproduzione e la perpetuazione della specie.

Il successo di questa ricerca è il diretto risultato della collaborazione sinergica tra diverse realtà: l’associazione “Unser Wald – Il nostro bosco”, impegnata nella tutela del patrimonio forestale locale; il Wwf Trentino-Alto Adige/Südtirol, con la sua esperienza nella conservazione della biodiversità; l’Associazione Biologi dell’Alto Adige, che ha fornito competenze specialistiche; l’entomologo Fausto Leandri, figura di riferimento nel campo dell’entomologia alpina, e il team di monitoraggio scientifico di Eurac Research, che ha applicato metodologie avanzate per l’analisi dei dati ambientali.

La densità della popolazione identificata, con oltre cinquanta esemplari documentati, costituisce un dato particolarmente significativo, considerando lo status di specie altamente protetta e la sua relativa rarità.

Questa concentrazione suggerisce non solo la presenza di condizioni ambientali ottimali – tra cui la disponibilità di alberi di faggio e frassino, essenziali per il suo ciclo vitale – ma anche l’efficacia delle strategie di gestione forestale adottate.

“Questo ritrovamento,” afferma Fausto Leandri, “è un chiaro indicatore della buona salute del bosco di Castelvecchio e della sua notevole biodiversità.

Il *Rosalia alpina* è un bioindicatore sensibile, la sua presenza segnala un equilibrio ecologico complesso e fragile.

” La scoperta sottolinea, inoltre, l’importanza di perseguire un approccio olistico alla conservazione, che consideri l’interconnessione tra le diverse componenti dell’ecosistema e promuova pratiche di gestione sostenibile.

La tutela del bosco di Castelvecchio, dunque, non è soltanto una questione di salvaguardia di una singola specie, ma un investimento nel futuro di un ambiente montano prezioso e irripetibile.