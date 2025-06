Rovereto, anziana muore: indagini e autopsia sul telesoccorso

La comunità di Rovereto è scossa da un evento tragico che ha portato la Procura della Repubblica a disporre un’autopsia per fare luce sulle circostanze che hanno condotto alla morte di un’anziana residente in pieno centro urbano. La vicenda, innescata dall’attivazione di un dispositivo di telesoccorso, solleva interrogativi importanti sul ruolo cruciale di questi strumenti di assistenza e sulle dinamiche che possono sfuggire al controllo, anche quando presenti.La sequenza degli eventi si è dipanata nella notte, quando una richiesta d’intervento urgente è pervenuta al Numero Unico di Emergenza 112. L’attivazione del sistema di telesoccorso, un apparecchio indossato dall’anziana, ha generato l’allarme, segnalando una situazione di potenziale pericolo per una persona in difficoltà. Il Nucleo Operativo e Radiomobile dei Carabinieri di Rovereto è stato immediatamente mobilitato per rispondere alla chiamata.Giunto sul posto, il personale militare ha fatto la macabra scoperta: la donna giaceva priva di sensi sul pavimento del suo appartamento. La scena ha richiesto un’attenta gestione e un sopralluogo accurato, supportato da specialisti del Reparto Operativo del Comando Provinciale di Trento. L’obiettivo primario è stato quello di preservare l’integrità della scena e raccogliere tutti gli elementi utili per le indagini.La decisione di disporre l’autopsia, ora in programma, è un passaggio fondamentale per determinare con precisione la causa del decesso. L’esame medico-legale si concentrerà sull’analisi approfondita del corpo, cercando di identificare eventuali patologie pregresse, segni di violenza o altri fattori che potrebbero aver contribuito alla morte.Questo episodio mette in luce la crescente importanza dei sistemi di telesoccorso, sempre più diffusi per garantire la sicurezza e l’assistenza di persone anziane o fragili che vivono da sole. Tuttavia, evidenzia anche la necessità di una riflessione più ampia sull’efficacia di questi strumenti e sulla necessità di protocolli d’intervento rapidi e coordinati. L’inchiesta in corso mira a ricostruire l’intera vicenda, a partire dall’attivazione del telesoccorso fino al momento in cui i Carabinieri hanno trovato la donna, con l’auspicio di far luce sulla verità e fornire risposte alla famiglia e alla comunità di Rovereto. Si stanno verificando anche i registri del telesoccorso per verificare se vi siano state comunicazioni o anomalie nei giorni precedenti il decesso.