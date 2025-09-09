Scandalo in Alto Adige: Rintraccato il private banker al centro di una truffa milionaria

Scandalo finanziario in Alto Adige: Rintraccato il Private Banker al centro di una presunta truffa milionariaUn’indagine complessa e di ampia portata ha portato al rintraccio in Italia di un ex private banker, ora sotto indagine, sospettato di aver orchestrato una sofisticata truffa ai danni di undici clienti altoatesini di elevato patrimonio.

La Procura di Bolzano ha avviato le prime azioni investigative, stimando che le perdite patrimoniali aggregate potrebbero superare i venti milioni di euro, una cifra che riflette la portata e l’inganno dietro le presunte azioni fraudolente.

L’indagato, che ricopriva la carica di private banker presso una primaria istituzione bancaria nazionale con sede a Bolzano, operava nel ruolo dal marzo 2010 fino al suo pensionamento alla fine del 2023.

La verifica dei suoi conti, in concomitanza con il congedo dall’istituto, ha rivelato un sistema di irregolarità strutturate che hanno gravemente compromesso la sicurezza finanziaria dei suoi clienti.

Le accuse formulate nei suoi confronti sono molteplici e di notevole gravità.

Oltre alla truffa continuata, aggravata dalla considerevole entità del danno patrimoniale causato, si sospetta furto, commesso attraverso l’utilizzo di tecniche fraudolente quali la manipolazione di moduli firmati in bianco e l’utilizzo di firme contraffatte.

Particolare attenzione è rivolta anche alla presunta attività di intermediazione finanziaria abusiva, un aspetto che indica una violazione delle normative vigenti nel settore bancario e finanziario.

Il modus operandi dell’indagato, secondo le prime ricostruzioni degli inquirenti, si basava sulla fornitura di informazioni fuorvianti ai clienti.

Documenti finanziari falsati, presentati come rendicontazioni accurate, attestavano un valore patrimoniale dei portafogli ben superiore a quello effettivamente detenuto, creando un’illusione di prosperità e sicurezza che ha indotto le vittime a confidare ulteriormente nell’operato del banker.

Le condotte fraudolente, presumibilmente protrattesi dall’aprile 2015 fino al dicembre 2023, si sarebbero avvalse del consenso formale, seppur ingannato, dei clienti, che hanno rilasciato moduli firmati in bianco o, in alcuni casi, si sarebbero visti contraffatte le proprie firme.

Questo aspetto solleva interrogativi cruciali sulla comprensione e la consapevolezza dei rischi finanziari assunti dalle vittime e sulla loro capacità di esercitare un controllo effettivo sui propri investimenti.

L’arresto e la successiva perquisizione domiciliare e personale, che ha portato al sequestro di dispositivi elettronici come cellulari e computer, segnano un passo significativo nell’indagine.

L’analisi forense dei dati digitali recuperati potrebbe rivelare ulteriori dettagli sui meccanismi fraudolenti e sull’estensione del danno.

Sono in corso approfonditi accertamenti bancari per determinare con precisione l’ammontare delle perdite subite da ciascuna delle vittime, un processo complesso che richiederà tempo e risorse considerevoli.

L’inchiesta, di natura particolarmente delicata e tecnicamente complessa, è ancora in corso e mira a fare piena luce sulle dinamiche che hanno portato a questo grave episodio di abuso di fiducia e danno patrimoniale.