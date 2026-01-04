Schio, finita la ricerca: ritrovato il corpo di Simone Dal Bon

cityfood
lunedì 5 Gennaio 2026
trento cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

Redazione Aosta -
La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate...

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le richieste di...
Trento Cronaca

Trasporto d’urgenza: Alto Adige e Milano uniti per salvare un giovane ustionato.

Nel corso delle operazioni di assistenza emergenziale coordinate a livello nazionale, il Servizio di Emergenza Medica, Anestesia e Rianimazione dell'Azienda Sanitaria dell'Alto Adige, in sinergia con Heli - Elisoccorso Alto Adige, ha orchestrato un trasporto medico complesso e delicato,...
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Schio, finita la ricerca: ritrovato il corpo di Simone Dal Bon

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La comunità di Schio (Vicenza) è stata scossa dalla tragica conclusione delle ricerche di Simone Dal Bon, escursionista 43enne scomparso il 27 dicembre nelle impervie montagne vicentine.
La sua auto, scoperta abbandonata a Pian delle Fugazze, confine naturale tra Trentino e Veneto, aveva innescato un’intensa operazione di ricerca che si è protratta per giorni, coinvolgendo il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e Veneto.

Le condizioni meteorologiche avverse, tipiche dell’alta montagna in questo periodo dell’anno, hanno reso particolarmente arduo il lavoro dei soccorritori, che hanno operato in un contesto di instabilità e visibilità limitata.
L’area di ricerca, inizialmente estesa e vasta, è stata progressivamente ridotta in seguito a una serie di valutazioni basate su elementi oggettivi e testimonianze ritenute affidabili.
Le zone del Pasubio, con i suoi sentieri impervi e le sue creste rocciose, e le aree circostanti il monte Baffelan e il monte Cornetto, sono state setacciate con meticolosità.
L’utilizzo di un elicottero del Trentino si è rivelato cruciale per la copertura di aree inaccessibili a squadre a terra, consentendo sorvoli a bassa quota che hanno permesso una visione dall’alto del terreno accidentato.
Proprio durante uno di questi sorvoli, in un canalone particolarmente stretto e difficile da raggiungere, i soccorritori hanno individuato il corpo di Dal Bon.L’evento, purtroppo, segna la fine di una speranza che si era nutrita di ogni possibile indizio.

Ora, la priorità è il recupero della salma, un’operazione delicata che richiederà l’impiego di tecniche specialistiche e il coordinamento tra diverse unità di soccorso, data la conformazione del territorio.
Si attendono ulteriori dettagli sulle cause del decesso, che saranno accertati dalle autorità competenti.

Questo tragico episodio ripropone l’importanza di una preparazione accurata e di una consapevolezza dei rischi legati all’escursionismo in montagna, soprattutto in condizioni ambientali estreme.

La comunità vicentina piange la perdita di un concittadino e si stringe ai suoi familiari.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

