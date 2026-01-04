Schio, finita la ricerca: ritrovato il corpo di Simone Dal Bon

La comunità di Schio (Vicenza) è stata scossa dalla tragica conclusione delle ricerche di Simone Dal Bon, escursionista 43enne scomparso il 27 dicembre nelle impervie montagne vicentine.

La sua auto, scoperta abbandonata a Pian delle Fugazze, confine naturale tra Trentino e Veneto, aveva innescato un’intensa operazione di ricerca che si è protratta per giorni, coinvolgendo il Soccorso Alpino e Speleologico Trentino e Veneto.

Le condizioni meteorologiche avverse, tipiche dell’alta montagna in questo periodo dell’anno, hanno reso particolarmente arduo il lavoro dei soccorritori, che hanno operato in un contesto di instabilità e visibilità limitata.

L’area di ricerca, inizialmente estesa e vasta, è stata progressivamente ridotta in seguito a una serie di valutazioni basate su elementi oggettivi e testimonianze ritenute affidabili.

Le zone del Pasubio, con i suoi sentieri impervi e le sue creste rocciose, e le aree circostanti il monte Baffelan e il monte Cornetto, sono state setacciate con meticolosità.

L’utilizzo di un elicottero del Trentino si è rivelato cruciale per la copertura di aree inaccessibili a squadre a terra, consentendo sorvoli a bassa quota che hanno permesso una visione dall’alto del terreno accidentato.

Proprio durante uno di questi sorvoli, in un canalone particolarmente stretto e difficile da raggiungere, i soccorritori hanno individuato il corpo di Dal Bon.L’evento, purtroppo, segna la fine di una speranza che si era nutrita di ogni possibile indizio.

Ora, la priorità è il recupero della salma, un’operazione delicata che richiederà l’impiego di tecniche specialistiche e il coordinamento tra diverse unità di soccorso, data la conformazione del territorio.

Si attendono ulteriori dettagli sulle cause del decesso, che saranno accertati dalle autorità competenti.

Questo tragico episodio ripropone l’importanza di una preparazione accurata e di una consapevolezza dei rischi legati all’escursionismo in montagna, soprattutto in condizioni ambientali estreme.

La comunità vicentina piange la perdita di un concittadino e si stringe ai suoi familiari.