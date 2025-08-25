Schützen: l’Austria Alpina apre le fila alle donne.

Nel cuore delle tradizioni alpine, tra le vette maestose della Baviera e del Tirolo, si erge una consuetudine secolare: la processione degli Schützen.

Queste figure iconiche, riconoscibili per i loro cappelli piumati, incarnano un profondo legame con la storia e l’identità regionale.

Portando con orgoglio fucili d’epoca, i membri delle compagnie di Schützen celebrano un retaggio che affonda le sue radici in un passato di difesa e coesione comunitaria.

I colpi di salve, sparati al termine delle cerimonie, sono un’eco di quei tempi, un rituale che unisce generazioni.

Per lungo tempo, questo mondo – intrinsecamente legato a valori di coraggio, disciplina e appartenenza – è stato un dominio esclusivamente maschile.

Tuttavia, un vento di cambiamento sta soffiando sulle Alpi.

Due compagnie di Schützen tirolesi, in una mossa audace che potrebbe rimodellare il futuro di questa istituzione, hanno presentato ufficialmente una richiesta senza precedenti: l’ammissione femminile al ruolo di ‘tiratrici’, aprendo la strada a una partecipazione attiva e paritaria nelle attività tradizionalmente riservate agli uomini.

Storicamente, le donne hanno ricoperto un ruolo di supporto, spesso personificato dalla figura della Marketenderin, un’immagine evocativa delle vivandiere che seguivano gli eserciti, fornendo provviste e assistenza.

Ma questa nuova richiesta segna un’evoluzione significativa, un desiderio di inclusione che va oltre il ruolo di supporto e che si proietta verso una piena integrazione.

La discussione, carica di implicazioni culturali e sociali, è attualmente in corso e si preannuncia una decisione cruciale nei prossimi mesi.

Le compagnie hanno espresso il loro sostegno alla proposta con unanime convinzione, come confermato dall’emittente pubblica ORF.

Il comandante regionale Thomas Saurer ha delineato un percorso democratico, promettendo un ampio dibattito e una votazione formale a partire dall’autunno.

Il risultato atteso è un principio guida solido, seguito da modifiche agli statuti a livello regionale e locale.

La decisione finale, attesa entro l’inverno, sarà presa attraverso un voto scritto e segreto, garantendo la massima trasparenza e la considerazione di tutte le opinioni.

La comunità degli Schützen tirolesi, composta da 235 compagnie e oltre 17.000 membri, si trova di fronte a un bivio storico.

L’eventuale approvazione della partecipazione femminile potrebbe avere un impatto significativo non solo sul Tirolo, ma anche sulle regioni limitrofe, in particolare in Alto Adige e in Trentino, dove le tradizioni degli Schützen sono profondamente radicate.

Questo momento di riflessione e cambiamento apre un capitolo inedito nella storia di queste istituzioni, invitando a una reinterpretazione del significato di appartenenza, tradizione e inclusione in un mondo in continua evoluzione.

Il dibattito, al di là delle implicazioni pratiche, solleva interrogativi fondamentali sull’interpretazione del patrimonio culturale e sulla capacità di adattarlo ai valori contemporanei.