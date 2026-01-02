cityfood
domenica 4 Gennaio 2026
trento cronaca

Inverno ad Alto Adige: il freddo stringe i senzatetto.

Redazione Aosta -
L'inverno altoatesino si fa sentire con una morsa di freddo che esacerba una situazione già fragile: quella delle persone senza dimora. Le...

Trentino: Sicurezza nei luoghi di aggregazione, un impegno costante.

La sicurezza nei luoghi di aggregazione: un impegno continuo in Trentino alla luce della tragedia di Crans-MontanaLa recente tragedia a Crans-Montana, con il devastante...
Trento Cronaca

Brennero: traffico natalizio sotto controllo, ma attenzione al ritorno.

La complessa rete autostradale del Brennero, arteria vitale per i flussi turistici tra Italia e Austria, sta progressivamente alleviando le criticità legate al consueto picco di traffico natalizio, caratterizzato dal tradizionale esodo e ritorno degli appassionati di sport invernali....
Trento Cronaca

Trento Politica

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

0
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che si rivela un...
Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Redazione Aosta -
Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio...

Kompatscher: Eredità, Autonomia e Sfide per l’Alto Adige

L'eredità di un governato: visione, resilienza e futuro per l'Alto AdigeIl percorso di Arno Kompatscher alla guida della Provincia autonoma di Bolzano si appresta...
Trento Cronaca

Scomparso in montagna: ricerche intense per Simone Dal Bon

Redazione Aosta
Redazione Aosta

La scomparsa di Simone Dal Bon, originario di Schio (Vicenza), ha innescato un’operazione di ricerca complessa e articolata, che vede impegnati il Soccorso Alpino e Speleologico del Trentino e le squadre di Schio, in un territorio montano aspro e imprevedibile.
Il 29 dicembre, l’uomo è svanito nel nulla, lasciando dietro di sé un’auto rinvenuta a Pian delle Fugazze, un valico alpino di confine tra Trentino e Veneto, segnando un punto di svolta nelle indagini.

L’ipotesi più probabile, al momento, è che Dal Bon si sia dedicato a un’attività escursionistica in solitaria, una passione che potrebbe averlo spinto verso le cime, nonostante le condizioni meteorologiche invernali, spesso proibitive.
La descrizione fornita dal Soccorso Alpino – scarponi dai colori vivaci, abbigliamento tecnico essenziale e uno zaino – suggerisce un escursionista esperto, abituato a muoversi in ambienti difficili.

La possibilità che stesse utilizzando ciaspole non è da escludere, dato il contesto montano e la presenza di neve.

L’evoluzione della ricerca testimonia la complessità del territorio alpino.

Inizialmente focalizzata su aree urbane, le operazioni si sono ora spostate in montagna, un ambiente che richiede competenze specialistiche e attrezzature adeguate.
La ricerca via terra, supportata dall’intervento di elicotteri e unità cinofile, rappresenta un’azione coordinata volta a massimizzare le possibilità di successo.
L’elicottero, in particolare, consente di coprire vaste aree in tempi brevi, mentre le unità cinofile, con il loro olfatto sensibile, possono rintracciare tracce impercettibili all’occhio umano.
Questa vicenda solleva interrogativi importanti sulla sicurezza in montagna e sulla necessità di una pianificazione accurata delle escursioni, soprattutto durante la stagione invernale.
La montagna, con la sua bellezza mozzafiato e le sue sfide tecniche, richiede rispetto e preparazione.
La conoscenza delle condizioni meteorologiche, la valutazione del percorso e l’equipaggiamento adeguato sono elementi cruciali per affrontare l’ambiente alpino in sicurezza.
La collaborazione con le autorità competenti, la comunicazione dei propri piani di escursione e l’adesione alle norme di comportamento in montagna rappresentano azioni fondamentali per prevenire incidenti e garantire un’esperienza positiva.
La speranza è che le incessanti ricerche portino a ritrovare Simone Dal Bon sano e salvo, e che questo episodio possa servire da monito per tutti coloro che amano la montagna, ricordando l’importanza della prudenza e della responsabilità in un ambiente tanto affascinante quanto potenzialmente pericoloso.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

