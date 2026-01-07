Scomparso sul Garda: Operazione di soccorso tra Nago e Torbole

Nell’area di Castel Penede, un paesaggio iconico che domina le sponde del Lago di Garda, tra Nago e Torbole, si è innescata un’operazione di ricerca e soccorso in seguito alla scomparsa di un individuo.

La zona, rinomata per i suoi sentieri escursionistici e per le viste panoramiche mozzafiato, è stata interessata fin dal primo pomeriggio da un’intensa attività di ricerca coordinata.

Le operazioni, iniziate intorno alle 13:00, vedono impegnati in sinergia diverse componenti specializzate.

I Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda, con la loro conoscenza del territorio e la loro esperienza in interventi di emergenza, collaborano attivamente con il Soccorso Alpino, esperti in ambienti montani e nelle tecniche di recupero in alta quota.

A supporto, il Nucleo Elicotteri, dotato di risorse aeree cruciali per la ricognizione aerea e il raggiungimento di zone impervie, opera in coordinamento con il Nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) del Corpo permanente di Trento.

L’impiego di droni permette una scansione dettagliata del terreno, raggiungendo aree altrimenti inaccessibili e contribuendo a una ricerca più rapida ed efficiente.

La complessità dell’intervento sottolinea l’importanza di una risposta multidisciplinare in situazioni di emergenza in ambiente montano.

La ricerca è ostacolata dalla conformazione del territorio, caratterizzato da ripide pendenze, sentieri impervi e una vegetazione fitta, che rendono difficoltose le operazioni di ricerca visiva.

Oltre alla ricerca fisica, si stanno valutando attentamente tutte le informazioni disponibili relative all’individuo scomparso, inclusi i suoi ultimi movimenti, le sue abitudini e le possibili ragioni della sua scomparsa.

L’obiettivo primario è quello di localizzare la persona scomparsa nel più breve tempo possibile e garantire il suo sicuro recupero, mettendo in atto tutte le procedure e le risorse necessarie per affrontare questa delicata situazione.

La comunità locale è stata informata e collabora attivamente per fornire supporto e informazioni utili alle autorità competenti.