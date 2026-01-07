cityfood
giovedì 8 Gennaio 2026
Redazione Aosta
Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente...
Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia. Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle...
Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Scomparso sul Garda: Operazione di soccorso tra Nago e Torbole

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nell’area di Castel Penede, un paesaggio iconico che domina le sponde del Lago di Garda, tra Nago e Torbole, si è innescata un’operazione di ricerca e soccorso in seguito alla scomparsa di un individuo.
La zona, rinomata per i suoi sentieri escursionistici e per le viste panoramiche mozzafiato, è stata interessata fin dal primo pomeriggio da un’intensa attività di ricerca coordinata.

Le operazioni, iniziate intorno alle 13:00, vedono impegnati in sinergia diverse componenti specializzate.
I Vigili del Fuoco Volontari di Riva del Garda, con la loro conoscenza del territorio e la loro esperienza in interventi di emergenza, collaborano attivamente con il Soccorso Alpino, esperti in ambienti montani e nelle tecniche di recupero in alta quota.
A supporto, il Nucleo Elicotteri, dotato di risorse aeree cruciali per la ricognizione aerea e il raggiungimento di zone impervie, opera in coordinamento con il Nucleo Sistemi Aeromobili a Pilotaggio Remoto (droni) del Corpo permanente di Trento.
L’impiego di droni permette una scansione dettagliata del terreno, raggiungendo aree altrimenti inaccessibili e contribuendo a una ricerca più rapida ed efficiente.

La complessità dell’intervento sottolinea l’importanza di una risposta multidisciplinare in situazioni di emergenza in ambiente montano.

La ricerca è ostacolata dalla conformazione del territorio, caratterizzato da ripide pendenze, sentieri impervi e una vegetazione fitta, che rendono difficoltose le operazioni di ricerca visiva.
Oltre alla ricerca fisica, si stanno valutando attentamente tutte le informazioni disponibili relative all’individuo scomparso, inclusi i suoi ultimi movimenti, le sue abitudini e le possibili ragioni della sua scomparsa.

L’obiettivo primario è quello di localizzare la persona scomparsa nel più breve tempo possibile e garantire il suo sicuro recupero, mettendo in atto tutte le procedure e le risorse necessarie per affrontare questa delicata situazione.

La comunità locale è stata informata e collabora attivamente per fornire supporto e informazioni utili alle autorità competenti.

