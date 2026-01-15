cityfood
venerdì 16 Gennaio 2026
trento cronaca

Trento Cronaca

Trento Cronaca

Servizio Civile in Trentino: Nuovo Bando per Giovani

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Il servizio civile universale provinciale si configura come un’opportunità cruciale per i giovani trentini, aprendo un nuovo bando con scadenza fissata al 4 febbraio.

Questo avvio rappresenta una rinnovata possibilità di impegno civico e crescita personale, promossa dall’Ufficio Politiche per i Giovani e Servizio Civile della Provincia.

L’edizione corrente prevede la disponibilità di 60 posizioni, destinate a candidati tra i 18 e i 19 anni non compiuti.

I progetti selezionati, ben 36 in numero, offrono una varietà di esperienze, con 28 destinati a una durata annuale (12 mesi), il che consente un’immersione più profonda nelle attività proposte e una crescita più significativa per i giovani volontari.
Il compenso economico previsto è di 600 euro mensili, un riconoscimento tangibile dell’impegno profuso.

L’inizio effettivo delle attività è programmato per il 1° marzo, segnando l’avvio di un percorso di crescita civica e professionale.

Oltre all’esperienza pratica sul campo, il programma del servizio civile provinciale integra una componente formativa di notevole valore.
Questa parte, realizzata in collaborazione con Trentino School of Management, mira a sviluppare competenze trasversali fondamentali per l’inserimento nel mondo del lavoro e per la piena partecipazione alla vita sociale.
I corsi affrontano temi cruciali quali la cittadinanza attiva, l’intelligenza emotiva e le dinamiche relazionali in ambito lavorativo, elementi essenziali per una crescita personale a tutto tondo.

Si punta a formare non solo operatori del servizio civile, ma cittadini responsabili e consapevoli.

La distribuzione geografica dei progetti riflette l’importanza strategica di diverse aree provinciali.
Trento concentra la maggior parte delle opportunità (23), testimoniando il ruolo centrale del capoluogo nella vita culturale ed economica della regione.

Rovereto, con quattro progetti, si conferma un polo di sviluppo e innovazione.

Altri comuni, tra cui Novella, Caldes, Cavalese, Pergine Valsugana, Isera, Dro, Calliano e Pieve di Bono, offrono opportunità di impegno civico a livello locale, valorizzando il tessuto sociale e le specificità territoriali.

I settori di intervento sono ampi e diversificati, abbracciando esigenze complesse e offrendo esperienze formative uniche.

Si spazia dall’ambiente, con progetti volti alla tutela del territorio e alla sensibilizzazione sulle tematiche ambientali, all’animazione, con attività rivolte a bambini e ragazzi.
L’assistenza, con sette progetti dedicati a persone fragili e anziani, rappresenta un pilastro fondamentale del servizio civile.
L’innovazione digitale e la comunicazione, con otto progetti che mirano a sviluppare competenze in ambito tecnologico, sono sempre più cruciali per la società contemporanea.

Infine, la cultura e l’educazione e formazione, con un numero considerevole di progetti (16), testimoniano l’importanza di preservare il patrimonio culturale e di promuovere l’apprendimento continuo.

L’impegno settimanale richiesto è di 30 ore, un equilibrio tra responsabilità civica e opportunità di studio e crescita personale.
Un aspetto importante è la possibilità di candidarsi per un solo progetto, invitando i giovani a scegliere con consapevolezza l’esperienza che meglio si adatta alle loro aspirazioni e competenze.

Questo bando si configura dunque come un investimento nel futuro dei giovani trentini, un percorso di crescita personale e un contributo concreto al benessere della comunità.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

