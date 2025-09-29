Soccorso Alpino: Parapendio Incastrato sul Biaena, Operazione Complessa

Nel pomeriggio di oggi, le maestose pareti del Monte Biaena, a Mori, sono state teatro di un delicato intervento di soccorso alpino, mettendo in luce la complessa interazione tra l’uomo, la natura e le sfide intrinseche agli sport adrenalinici.

Un pilota di parapendio settantaduenne, originario di Isera, ha necessitato dell’intervento dell’elicottero e delle squadre di soccorso dopo essersi incastrato, con la propria vela, tra la roccia e la vegetazione in una zona impervia del versante.

La situazione è stata resa più critica dalla perdita di contatto visivo con l’altro pilota, il quale, non avendo assistito all’atterraggio, ha prontamente allertato il Numero Unico per le Emergenze 112.

La rapidità di risposta della Centrale Unica di Emergenza, che ha richiesto l’intervento aereo, è stata cruciale.

Mentre la Stazione Vallagarina del Soccorso Alpino e Speleologico Trentino dispiegava le proprie risorse a Ronzo, in località Pra del Lac, l’elicottero si preparava a decollare.

La scelta strategica di far sbarcare l’équipe medica e di caricare a bordo un soccorritore, prima di dirigersi verso il punto critico, testimonia la necessità di ottimizzare i tempi e le risorse in contesti di emergenza in alta quota.

L’operazione di soccorso è stata resa particolarmente complessa dalle condizioni ambientali.

I tecnici dell’elisoccorso e i soccorritori, calati a terra con la verricella a monte della vela, hanno dovuto tenere conto dei flussi d’aria generati dall’elicottero, potenzialmente in grado di peggiorare la situazione e compromettere la stabilità del parapendio incastrato.

La precisione e la competenza dei soccorritori si sono rivelate fondamentali per evitare ulteriori rischi.

Dopo aver stabilizzato e ancorato il pilota, un ulteriore team di soccorritori è stato elitrasportato per provvedere al recupero della vela, un’operazione che richiede abilità specifiche e coordinamento perfetto.

L’uomo è stato quindi recuperato con la verricella insieme al tecnico di elisoccorso e trasportato in elicottero a Ronzo, mentre i soccorritori sono stati successivamente raggiunti via terra da un mezzo dei Vigili del Fuoco, completando così la complessa operazione.

L’episodio si inserisce in un contesto di intense attività di soccorso in Trentino, come testimoniato anche dall’intervento successivo a Canal San Bovo.

Un uomo di sessant’anni, residente a Bolzano, si è ribaltato con il proprio quad nei boschi, ad una quota di 1.800 metri, in località Coldosè di Fuori.

Un testimone oculare ha allertato i soccorsi, che hanno prontamente mobilitato un tecnico di elisoccorso e un’équipe medica, verricellati sul posto per prestare i primi soccorsi e immobilizzare il ferito su asse spinale, per poi trasportarlo in elicottero all’ospedale.

Questi eventi mettono in luce la crescente necessità di una maggiore consapevolezza dei rischi legati alle attività outdoor, l’importanza di una preparazione adeguata e la fondamentale importanza del lavoro sinergico tra diverse realtà operative: soccorso alpino, vigili del fuoco, elisoccorso e servizi sanitari, pronti a intervenire in qualsiasi momento per garantire la sicurezza e la tutela delle persone.

La capacità di risposta rapida ed efficace è un patrimonio imprescindibile per una regione caratterizzata da un territorio montano aspro e impegnativo come il Trentino.