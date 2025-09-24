Sommozzatore in arresto cardiaco: emergenza e mistero sulla Statale 240

Nel tardo pomeriggio, intorno alle 15:30, un evento inatteso ha scosso la tranquillità del territorio compreso tra Torbole e il confine provinciale di Trento, in prossimità della Galleria Calcarolle, lungo la Strada Statale 240.

Un sommozzatore, impegnato presumibilmente in attività subacquee nella zona, è stato recuperato in stato di incoscienza, sollevando immediatamente un’emergenza che ha mobilitato diverse forze di soccorso.

La scoperta è avvenuta grazie alla prontezza di alcuni passanti, i cui immediati gesti di soccorso e la tempestiva chiamata al numero unico di emergenza 112 hanno rappresentato un fattore cruciale per la stabilizzazione del soggetto.

L’intervento rapido del personale medico di emergenza, giunto sul posto con un’ambulanza, si è rivelato immediatamente necessario.

I vigili del fuoco volontari di Riva del Garda, tra i primi ad intervenire, hanno utilizzato un defibrillatore semi-automatico (DSA) per tentare di ripristinare le funzioni vitali dell’uomo, evidenziando l’urgenza della situazione e l’importanza di protocolli di primo soccorso avanzati.

La complessità dell’intervento, legata all’ambiente specifico in cui si è verificato l’evento – presumibilmente un contesto lacustre o fluviale – ha reso necessaria l’attivazione di un elicottero di soccorso, il quale ha provveduto al trasporto d’urgenza del sommozzatore presso una struttura ospedaliera di Trento, garantendo un livello di assistenza medica specializzata e tempestiva.

Al momento, le cause dell’improvvisa perdita di coscienza del sommozzatore rimangono avvolte nel mistero.

L’intervento dei Carabinieri della Stazione di Riva del Garda è stato immediatamente avviato per condurre un’indagine accurata e ricostruire l’esatta dinamica degli eventi.

Si tratta di un’inchiesta che dovrà tenere conto di diversi aspetti, tra cui le condizioni ambientali in cui si è verificato l’episodio (profondità, temperatura dell’acqua, corrente), le attrezzature utilizzate dal sommozzatore, il suo stato di salute generale e, non ultimo, l’eventuale presenza di fattori esterni che potrebbero aver contribuito all’accaduto.

L’episodio solleva interrogativi sulla sicurezza delle attività subacquee in un contesto geografico come quello trentino, caratterizzato da laghi, fiumi e dighe.

Sottolinea l’importanza di rigorosi protocolli di sicurezza per i sommozzatori, la necessità di controlli periodici delle attrezzature, la formazione adeguata e la presenza di personale di supporto qualificato.

La comunità locale attende con ansia aggiornamenti sulle condizioni del sommozzatore e i risultati delle indagini, nella speranza di comprendere appieno le circostanze che hanno portato a questo inatteso e preoccupante evento.