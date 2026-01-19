Spaccio ad Merano: arrestato con un chilo di hashish.

cityfood
giovedì 22 Gennaio 2026
trento cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Redazione Aosta -
Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e...

Trentino: modello virtuoso per la spesa farmaceutica

Trentino: un modello di sostenibilità e accessibilità nella spesa farmaceuticaIl Rapporto sull'uso dei farmaci in Trentino per il 2024 delinea un sistema sanitario provinciale...
Trento Cronaca

Trentino, modello nazionale per la gestione dei rifiuti urbani.

Il Trentino si conferma un baluardo nazionale nella gestione integrata dei rifiuti urbani, un modello di sostenibilità che trascende la mera raccolta differenziata. Legambiente, attraverso il "Dossier Comuni Ricicloni Trentino 2025", attesta un livello di virtuosismo ambientale diffuso, con...
Trento Cronaca

Incidente sull’Autostrada del Brennero: Uomo Gravemente Ferito

Un grave incidente stradale ha interrotto il traffico sull'autostrada del Brennero, in corrispondenza dell'area di Chiusa, generando ripercussioni significative sulla viabilità e lasciando un uomo con ferite di seria entità. La dinamica, verificatasi nelle prime ore della mattinata, ha...
Trento Politica

Riforma Autonomia Trentino-Alto Adige: una pietra miliare storica

0
L’approvazione al Senato della riforma dello Statuto Speciale di Autonomia per il Trentino-Alto Adige/Südtirol rappresenta una pietra miliare nel percorso storico di questa regione, un...
Riforma Province Autonome: un nuovo capitolo per l’autonomia differenziata.

Redazione Aosta -
Il dibattito sulla riforma dello Statuto delle Province Autonome di Trento e Bolzano si consolida in un momento cruciale, segnando una tappa...

Riforma Statutaria Trentino-Alto Adige: Approvato al Senato

La riforma statutaria del Trentino-Alto Adige/Südtirol ha compiuto un passo significativo con l'approvazione in secondo grado al Senato della legge costituzionale che ne ridisegna...
Trento Cronaca

Spaccio ad Merano: arrestato con un chilo di hashish.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nel cuore del centro storico di Merano, un’indagine condotta dai Carabinieri ha portato all’arresto di un cittadino straniero di 25 anni, accusato di detenzione e spaccio di ingenti quantità di hashish.

L’operazione, parte di un più ampio dispositivo volto a contrastare il traffico illecito di sostanze stupefacenti, ha preso avvio da un indizio apparentemente banale, ma rivelatore di un’attività criminale in atto: un intenso e inconfondibile aroma erbaceo, proveniente da una finestra di un’abitazione privata.
La percezione di questo odore insolito, che ha destato la curiosità dei militari, ha innescato una serie di accertamenti mirati.

L’ispezione successiva ha permesso di rinvenire all’interno dell’abitazione una sofisticata attrezzatura per la pesatura di precisione, contaminata da residui della sostanza illecita, e una quantità significativa di hashish, complessivamente superiore a un chilo e trecento grammi.

La droga era confezionata in due modalità differenti: quattro panetti di dimensioni considerevoli e sessantaquattro porzioni più piccole, riconducibili ad “ovetti”, probabilmente destinati alla vendita al dettaglio.
L’alloggio del giovane, risultava essere stato adibito a vero e proprio laboratorio di confezionamento della droga, suggerendo una strutturata attività di spaccio.
Il profilo del soggetto arrestato, già noto alle autorità per precedenti coinvolgimenti in reati analoghi, rafforza ulteriormente l’ipotesi di un coinvolgimento in una rete più ampia di trafficanti.
L’arresto è stato eseguito in flagranza di reato e il giovane è stato posto agli arresti domiciliari, in attesa della celebrazione del rito di convalida.
La scoperta, oltre a rimuovere dalla circolazione una notevole quantità di sostanza stupefacente, rappresenta un importante contributo alla lotta contro il fenomeno del traffico di droga, con l’obiettivo di tutelare la sicurezza e la salute pubblica, particolarmente in un contesto urbano come quello di Merano, dove la salvaguardia della qualità della vita e della sicurezza dei residenti assume un’importanza cruciale.
L’episodio sottolinea come l’attenzione ai dettagli e la capacità di interpretare segnali inusuali possano rivelarsi determinanti per il successo delle attività di prevenzione e repressione dei reati.

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

