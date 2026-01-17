Strigno: Arrestato marocchino per la morte di un pensionato.

La comunità di Strigno, in Trentino, è scossa da un evento tragico che ha portato all’arresto di Khalid Mamdouh, cittadino marocchino di 41 anni, sospettato di essere responsabile della morte di Mauro Sbetta, un pensionato di 68 anni.

La vicenda, avvolta in un alone di mistero e dolore, si è concretizzata in un arresto preventivo a Spini di Gardolo, in attesa di un interrogatorio di garanzia previsto per lunedì.

Le indagini, condotte con meticolosità dai Carabinieri, hanno ricostruito una sequenza di eventi che culminati in una colluttazione fatale.

L’arresto di Mamdouh è il risultato di una complessa operazione investigativa, basata su una pluralità di elementi probatori: l’analisi delle registrazioni delle telecamere di sorveglianza, cruciale per ricostruire gli spostamenti dell’indagato e le dinamiche dell’alterco; lo studio approfondito dei tabulati telefonici, che hanno permesso di tracciare i contatti e le comunicazioni dell’uomo prima, durante e dopo l’evento; e, infine, le perizie scientifiche condotte dal team del Ris di Parma, che hanno fornito riscontri importanti sulla scena del crimine.

La figura di Khalid Mamdouh emerge da un percorso di integrazione che, pur avendo visto momenti di formazione professionale – frequentò una scuola in provincia di Trento indirizzata alla termodraulica – non è stata esente da precedenti problematiche con la giustizia, dettagli che ora riaffiorano per essere valutati nel contesto dell’indagine.

Questi aspetti preliminari contribuiscono a dipingere un quadro complesso e a sollecitare un’analisi approfondita delle motivazioni che avrebbero potuto innescare la tragica sequenza di violenza.

La morte di Mauro Sbetta, un membro radicato nella comunità locale, ha lasciato un vuoto incolmabile e ha generato interrogativi profondi sulle cause che hanno portato a tale esito mortale.

L’autopsia, eseguita venerdì, fornirà elementi decisivi per determinare con precisione la dinamica delle ferite riportate dalla vittima e per chiarire la natura esatta delle lesioni che ne hanno causato il decesso.

L’interrogatorio di garanzia rappresenta un momento cruciale nel procedimento, in cui Mamdouh avrà la possibilità di presentare la propria versione dei fatti, mentre la Procura cercherà di accertare la responsabilità dell’uomo e di ricostruire il quadro completo di una vicenda che ha sconvolto un’intera comunità.

La ricerca della verità e della giustizia si fa strada tra il dolore e l’incertezza, nella speranza di restituire un po’ di serenità a Strigno.