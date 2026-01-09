cityfood
Traffico bloccato sull’Autostrada del Brennero: 45 minuti di caos.

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Nella mattinata odierna, il traffico sull’autostrada del Brennero, in direzione valico dal versante austriaco, ha subito un’interruzione significativa, un evento che ha messo a dura prova la resilienza della rete infrastrutturale alpina.

Per circa 45 minuti, la circolazione è stata completamente sospesa nel tratto cruciale compreso tra Innsbruck Sud e Patsch, una sezione particolarmente vulnerabile alle intemperie e ad alta intensità di traffico.

L’emergenza è stata innescata da una serie di manovre azzardate effettuate da veicoli pesanti, che, nonostante le precipitazioni nevose intense e la conseguente ridotta aderenza, hanno tentato sorpassi imprudenti.

Queste azioni hanno determinato un effetto domino, con i mezzi pesanti che si sono ritrovati bloccati sulla carreggiata imbiancata, generando un ingorgo prolungato e rendendo impossibile il deflusso del traffico.
La gestione dell’evento è stata affidata ad Asfinag, la società autostradale austriaca, che ha mobilitato squadre di soccorso specializzate.

L’intervento, tempestivo ma complesso, ha richiesto l’utilizzo di mezzi dedicati allo sgombero neve e alla rimozione dei veicoli incidentati, consentendo successivamente la riapertura dell’autostrada.

Le conseguenze immediate si sono tradotte in lunghe code, stimate in circa cinque chilometri dalla Öamtc, l’associazione automobilistica austriaca.
La ripresa del flusso veicolare è attualmente lenta e graduale.
La complessità della situazione è stata accentuata dalla differente gestione del traffico in base al tipo di veicolo: mentre le autovetture hanno potuto essere deviate sulla parallela Brennerbundesstraße, i mezzi pesanti, data la loro maggiore difficoltà di manovra e la conseguente necessità di garantire la sicurezza del deflusso, sono stati costretti a permanere in attesa sulla carreggiata.

Fortunatamente, il versante opposto, in direzione Innsbruck, ha mantenuto una viabilità regolare, senza registrare criticità o rallentamenti significativi.
Questo episodio, pur risolto rapidamente grazie all’intervento dei soccorsi, solleva interrogativi importanti sulla sicurezza della circolazione in condizioni meteorologiche avverse e sull’importanza di una maggiore consapevolezza da parte degli automobilisti, in particolare dei conducenti di mezzi pesanti, riguardo ai limiti imposti dalle condizioni atmosferiche e alle normative vigenti.

La fragilità delle infrastrutture alpine, esposte a fenomeni meteorologici estremi sempre più frequenti, richiede un continuo aggiornamento dei sistemi di monitoraggio, di gestione del traffico e di sensibilizzazione del pubblico.

