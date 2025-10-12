Tragedia a Bolzano: camionista morto, arrestato un collega

Un tragico epilogo ha scosso la zona industriale di Bolzano, culminando nella scoperta del corpo senza vita di un camionista rumeno di 32 anni.

La sua morte, avvenuta in un’area di sosta comunale dedicata ai mezzi pesanti in Piazza I Maggio, si presenta come l’esito violento di una disputa interpersonale, con ferite da taglio di gravità tale da rivelarsi fatale, in particolare un colpo inferto all’ascella sinistra.

Immediatamente insorti, gli inquirenti della Squadra Mobile di Bolzano, supportati dalla Squadra Volante e sotto la direzione del pubblico ministero, hanno avviato un’indagine serrata.

Le prime indagini hanno permesso di identificare rapidamente il presunto responsabile, un collega rumeno di 47 anni, il quale, dopo aver presumibilmente compiuto il gesto, si è dato alla fuga a bordo del proprio autoarticolato.

La fuga, durata poche ore, è stata interrotta grazie al rapido intervento della Polizia Stradale, che ha rintracciato il veicolo e il suo conducente presso il parcheggio di Laimburg, situato sull’autostrada A22 in direzione nord.

La corrispondenza tra le caratteristiche del mezzo e dell’individuo con le testimonianze raccolte ha consolidato le ipotesi investigative.

L’arresto del 47enne è stato preceduto dalla constatazione di evidenti tracce di sangue sul suo corpo, confermando l’impatto diretto della violenza.

Ulteriori elementi a sostegno dell’ipotesi criminosa sono stati rinvenuti all’interno del veicolo, dove sono stati recuperati indumenti intrisi di sangue.

Secondo le prime testimonianze raccolte, la dinamica sembra essere scaturita da una lite, apparentemente banale, maturata nel corso della giornata tra i due uomini.

Questo episodio, se confermato, evidenzia come piccoli dissidi possano degenerare in una tragedia con conseguenze irreparabili.

Al momento dell’interrogatorio presso la Questura, l’indagato si è avvalso del diritto di rimanere in silenzio, precludendo la possibilità di fornire una versione dei fatti.

Le indagini proseguono a ritmo serrato, con particolare attenzione alla ricerca dell’arma utilizzata per compiere il delitto.

Lunedì è prevista la richiesta di convalida del fermo da parte del pubblico ministero al Gip, segnando un passo cruciale nel percorso giudiziario volto a fare luce sulla vicenda e garantire giustizia per la vittima.

L’evento solleva inoltre interrogativi più ampi sulla gestione delle tensioni e dei conflitti all’interno della comunità dei lavoratori autotrasportatori, un settore spesso caratterizzato da ritmi di lavoro intensi e condizioni di vita precarie.