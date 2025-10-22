Tragedia a Borgo Valsugana: lavoratore sloveno muore in un incidente

Un tragico incidente ha scosso la comunità di Borgo Valsugana, in Trentino, questa mattina presto, attorno alle 7:30.

Un lavoratore sloveno di 46 anni ha perso la vita in un incidente avvenuto all’interno del piazzale di scarico dell’acciaieria locale, un impianto cruciale per l’economia regionale.

La vittima, impiegata come autista di camion per una società esterna fornitrice di materiali ferrosi, ha subito un infortunio fatale in circostanze ancora da chiarire in dettaglio.

L’area interessata dall’incidente è un’area di movimentazione intensa, progettata per la ricezione e lo smistamento dei materiali provenienti dai camion. Una pala meccanica, fondamentale per l’organizzazione dello scarico e la successiva movimentazione dell’acciaio, era operativa al momento del tragico evento.

Secondo le prime ricostruzioni, l’autista era fuori dal suo veicolo, presumibilmente per svolgere operazioni di controllo o comunicazione, in una zona non accessibile ai pedoni, un’area destinata esclusivamente al transito dei mezzi pesanti.

Le dinamiche precise che hanno portato alla collisione tra l’uomo e la pala meccanica sono al vaglio degli inquirenti.

L’intervento dei Carabinieri della Compagnia di Borgo Valsugana, insieme agli ispettori dell’Uopsal (Unità Operativa di Prevenzione e Sicurezza negli Ambienti di Lavoro), è fondamentale per accertare le responsabilità e individuare eventuali fattori che abbiano contribuito all’infortunio.

L’analisi approfondita del protocollo di sicurezza del piazzale, la verifica delle procedure operative e l’esame delle condizioni di visibilità e illuminazione saranno cruciali per comprendere le cause dell’incidente.

Sul posto sono intervenuti prontamente i Vigili del Fuoco Volontari, impegnati nelle operazioni di supporto e messa in sicurezza dell’area, e il personale di Trentino Emergenza, che ha cercato, purtroppo invano, di soccorrere l’uomo.

Questo tragico episodio solleva interrogativi urgenti sulla sicurezza sul lavoro in contesti industriali complessi e ad alta intensità di movimentazione.

L’incidente si configura non solo come una perdita umana incolmabile per la famiglia della vittima e per la comunità slovena, ma anche come un campanello d’allarme per l’intera filiera industriale, che deve urgentemente rivedere e rafforzare le misure di prevenzione e protezione dei lavoratori, garantendo un ambiente di lavoro sicuro e tutelato.

L’episodio riapre il dibattito sull’importanza di una formazione adeguata, di una segnaletica chiara e di una costante supervisione delle operazioni di movimentazione merci, elementi imprescindibili per la salvaguardia della vita umana.