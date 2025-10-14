Tragedia in Alto Adige: escursionista perde la vita a Valles.

Il dramma si è consumato in una delle zone più impervie e affascinanti dell’Alto Adige, precisamente nel territorio di Valles, dove una donna di 42 anni, originaria di Bressanone, ha perso la vita durante un’escursione.

L’evento, precipitato in una tragedia inaspettata, ha coinvolto anche un compagno di cammino, testimone impotente di quanto accaduto.

Secondo le prime ricostruzioni, la donna, probabilmente a seguito di una perdita di aderenza sul terreno roccioso e impervio, è scivolata, travolgendo un tratto di versante per una distanza considerevole, stimata in circa cento metri.

La natura aspra e la pendenza del terreno hanno reso immediatamente evidente la gravità della situazione.

L’allarme è stato lanciato dal compagno, che, non potendo intervenire direttamente, ha prontamente segnalato l’accaduto alle autorità competenti.

La risposta è stata immediata e coordinata: il Soccorso alpino di Vandoies, con la collaborazione dell’elicottero Pelikan2, si è mobilitato per affrontare l’intervento in condizioni operative complesse.

La difficoltà del terreno, spesso caratterizzato da pareti rocciose e dirupimenti, ha richiesto l’utilizzo di mezzi aerei per raggiungere la zona dell’incidente e procedere al recupero del corpo.

L’episodio, oltre alla profonda tristezza che inevitabilmente suscita, solleva interrogativi cruciali sulla sicurezza escursionistica in ambiente montano.

L’Alto Adige, con la sua straordinaria bellezza paesaggistica, attira ogni anno un numero sempre maggiore di appassionati di trekking e alpinismo, ma la montagna, per sua natura, presenta rischi intrinseci che richiedono prudenza, preparazione adeguata e una costante consapevolezza dei propri limiti.

La tragedia di Valles si aggiunge a una serie di incidenti che, purtroppo, si verificano regolarmente in montagna, sottolineando l’importanza di una formazione specifica per escursionisti, che comprenda non solo la conoscenza delle tecniche di progressione su terreni impervi, ma anche la capacità di interpretare le condizioni meteorologiche, la gestione dei rischi oggettivi e soggettivi e la conoscenza delle procedure di emergenza.

L’evento segna un momento di riflessione per la comunità montanara e per tutti coloro che amano e frequentano questi luoghi, invitando a un rinnovato impegno per la sicurezza e la prevenzione, in modo da evitare che tragedie simili si ripetano in futuro.

La perdita di una giovane donna lascia un vuoto incolmabile e un monito per tutti: la montagna è un ambiente magnifico, ma richiede rispetto e prudenza.