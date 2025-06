Tragedia in Dolomiti: ultraleggero precipita a Dobbiaco, un morto.

La tragedia si è consumata a Dobbiaco, nel cuore delle Dolomiti altoatesine, quando un ultraleggero è precipitato in un incidente fatale in località Santa Maria. L’uomo, identificato come Uwe Werner, cinquantanove anni, proveniente dalla Germania, ha perso la vita nel volo che si è concluso bruscamente, spezzando il silenzio della montagna.L’accaduto, avvenuto poco prima di mezzogiorno, ha immediatamente mobilitato un complesso intervento di soccorso. Immediatamente allertati, i soccorritori alpini della guardia di finanza, esperti nella gestione di situazioni di emergenza in ambienti montani impervi, si sono recati sul luogo dell’incidente per condurre i primi rilievi e cercare di ricostruire la dinamica della caduta.Testimone oculare dell’evento è stato un altro pilota, a bordo di un secondo ultraleggero, che si trovava nelle vicinanze al momento della tragedia. La sua testimonianza sarà fondamentale per gli investigatori nel tentativo di chiarire le cause del disastro. Anche il sindaco di Dobbiaco, Martin Rienzner, è stato informato dell’accaduto e si sta coordinando con le autorità competenti per fornire supporto alla comunità locale, colpita da questo evento inaspettato e doloroso.Sul posto, oltre ai soccorritori alpini, sono intervenuti tempestivamente anche i vigili del fuoco, impegnati nelle operazioni di messa in sicurezza dell’area e nel recupero del velivolo, e il personale sanitario, pronto a fornire assistenza in caso di necessità.L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza dei voli ultraleggeri in un territorio montuoso come quello altoatesino, caratterizzato da condizioni meteorologiche spesso variabili e da un paesaggio complesso. Saranno ora gli investigatori a dover accertare se fattori ambientali, malfunzionamenti tecnici o errori umani abbiano contribuito a questo tragico epilogo. La comunità di Dobbiaco è in lutto, e la memoria di Uwe Werner resta impressa in questo scenario alpino, testimone silenzioso di una vita spezzata troppo presto. Le indagini proseguono per fare luce su tutti gli aspetti dell’accaduto e garantire la massima trasparenza.