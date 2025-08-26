Tragedia in Meisules: giovane arrampicatore precipita

Un drammatico incidente ha scosso la comunità degli alpinisti e dei soccorritori altoatesini questo pomeriggio, quando un giovane arrampicatore tedesco, di età inferiore ai venticinque anni, ha subito una caduta durante l’affrontare la impegnativa via Brunsin, incastonata nella verticale e iconica torre orientale delle Meisules.

La via, rinomata per la sua complessità tecnica e l’esposizione aerea, rappresenta una sfida per alpinisti esperti, e la disgrazia del giovane evidenzia i rischi intrinseci di questa disciplina.

Secondo le prime ricostruzioni, il climber, durante una fase cruciale dell’arrampicata, ha perso l’aderenza, precipitando per una distanza di circa dieci metri.

L’impatto con la roccia ha provocato un politrauma, una lesione complessa che interessa molteplici tessuti e organi.

La natura precisa delle lesioni non è stata ancora divulgata, ma si presume che includano contusioni, fratture e potenzialmente lesioni interne.

La rapidità e l’efficacia dell’intervento dei soccorsi sono stati determinanti per il suo stato attuale.

L’elisoccorso “Aiut Alpin Dolomites”, specializzato in operazioni in alta quota, si è prontamente mobilitato, impiegando il verricello per raggiungere l’alpinista ferito in una posizione di difficile accesso.

La tecnica del verricello, che prevede l’utilizzo di una fune d’acciaio e un motore per sollevare o abbassare persone e attrezzature, si è rivelata indispensabile per garantire un recupero sicuro e tempestivo.

Il giovane è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Bolzano, dove è ricoverato in condizioni serie, sebbene, fortunatamente, non si ritenga attualmente in pericolo di vita.

La complessità del politrauma richiede un monitoraggio costante e trattamenti specifici per gestire le diverse lesioni.

L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza nelle vie di arrampicata, sottolineando l’importanza di una preparazione adeguata, l’utilizzo di attrezzatura di sicurezza all’avanguardia e una profonda conoscenza delle proprie capacità.

La Meisules, con le sue pareti scoscese e le vie tecnicamente complesse, rappresenta un banco di prova per l’abilità e la resistenza degli alpinisti, ma anche un terreno di sfida per i soccorritori, che operano in condizioni spesso estreme.

L’episodio rimarrà un monito per tutti coloro che si affacciano all’alpinismo, ricordando che il rispetto per la montagna e la prudenza sono fondamentali per affrontare queste sfide con successo.