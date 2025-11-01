Tragedia in Ortles: Valanga Devasta Gruppo di Escursionisti

Nel cuore delle Alpi Centrali, in Alto Adige, una tragedia si è consumata nel pomeriggio di ieri.

Un evento naturale di violenza inaudita, una valanga, si è innescata in un versante impervio a ridosso di Cima Vertana, in una zona frequentata da appassionati di scialpinismo nei pressi dell’Ortles.

L’impatto devastante ha colpito un gruppo di cinque escursionisti provenienti dalla Germania, lasciando dietro di sé un bilancio drammatico di tre vittime.

La dinamica dell’evento, ancora in fase di ricostruzione da parte degli esperti, sembra indicare un distacco improvviso di un considerevole blocco di neve, innescato probabilmente da una combinazione di fattori: l’accumulo di neve fresca depositatasi nelle ultime nevicate, l’esposizione solare che ha alterato la stabilità del manto nevoso e la morfologia complessa del versante, caratterizzato da pendii ripidi e canaloni.

La valutazione del rischio valanghe, pur non essendo stata considerata elevata, non ha escluso del tutto la possibilità di distacchi spontanei, soprattutto in ragione delle caratteristiche microclimatiche locali.

Immediatamente dopo il distacco, si è attivato un complesso sistema di soccorso, coordinato dalla Stazione del Soccorso Alpino di Solda, un centro di eccellenza nella gestione di emergenze in alta montagna.

A supporto delle operazioni, sono intervenute le stazioni limitrofe del soccorso alpino, il corpo specializzato della Guardia di Finanza, attivo in attività di ricerca e soccorso in ambiente alpino, l’elisoccorso, essenziale per raggiungere rapidamente la zona impervia, e le squadre dei Vigili del Fuoco, impegnate nelle operazioni di supporto logistico e nella gestione delle comunicazioni a valle.

Le squadre di soccorso, operando in condizioni meteorologiche difficili e su un terreno estremamente ostile, si sono concentrate inizialmente nella localizzazione degli escursionisti coinvolti e nel recupero delle vittime.

La complessità del terreno e la presenza di neve fresca hanno reso particolarmente difficoltose le operazioni di ricerca, richiedendo l’impiego di tecniche specialistiche e l’utilizzo di strumenti di localizzazione avanzati.

Oltre alle attività di soccorso immediate, è stata avviata un’inchiesta per accertare le cause precise dell’evento e verificare il rispetto delle norme di sicurezza da parte degli escursionisti.

La tragedia mette in luce, ancora una volta, la potenza incontrastabile della natura e l’importanza di una preparazione accurata, di una valutazione attenta dei rischi e del rispetto delle indicazioni delle autorità competenti quando si intraprendono attività in ambiente alpino.

La comunità montanina, profondamente scossa, si stringe alle famiglie delle vittime, mentre le operazioni di recupero proseguono senza sosta.