Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

cityfood
cityeventi
giovedì 8 Gennaio 2026
- pubblicità -
- pubblicità -
- pubblicità -

trento cronaca

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Redazione Aosta -
Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di...

Tragedia sulle piste trentine: due bambini coinvolti in gravi incidenti

La giornata sulle piste trentine si è aperta con un manto di preoccupazione, segnata da una serie di incidenti che hanno coinvolto sia giovani...
Trento
cielo sereno
-5.7 ° C
-1.3 °
-6.6 °
61 %
0.5kmh
0 %
Gio
3 °
Ven
2 °
Sab
6 °
Dom
6 °
Lun
3 °
Trento Cronaca

Abuso su neonato su TikTok: shock, processo in Corte d’Assise.

La vicenda, di inaudita gravità e portata transnazionale, solleva interrogativi profondi sul degrado morale e sulla pervasività dei social media come vettore di abusi indicibili. L'uomo, un trentacinquenne residente in Alto Adige, si è reso protagonista di un atto...
Trento Cronaca

Luce spenta, scoperta droga: arrestati due spacciatori a Trento.

Un difetto apparentemente banale, una luce posteriore spenta, ha innescato un'operazione che ha portato all'arresto di due individui e alla scoperta di una consistente quantità di stupefacenti, svelando un'attività di spaccio in corso. L'intervento dei Carabinieri del Radiomobile di...
Trento Politica

Nuovo Prefetto in Alto Adige: Continuità e Rispetto del Territorio

0
Assumo con profonda consapevolezza la complessità e la delicatezza del ruolo che mi è stato affidato, in questo territorio storico e culturalmente denso come la...
- Pubblicità -

Terzo mandato: la Corte Costituzionale frena l’autonomia provinciale

Redazione Aosta -
La sentenza della Corte Costituzionale odierna getta luce su un principio cardine del nostro ordinamento, il divieto del terzo mandato consecutivo, che...

Bolzano: Rilancio del Centro Pace, sfida al dialogo e all’inclusione.

Il futuro del Centro per la Pace di Bolzano si configura come una sfida strategica per l'amministrazione comunale, guidata dal sindaco Claudio Corrarati, che...
Trento Cronaca

Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Redazione Aosta
Redazione Aosta

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia.

Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, ha visto una persona coinvolta e investita da un veicolo all’interno della frazione di Torra.
L’impatto ha provocato lesioni gravissime per la vittima, immediatamente soccorsa da una complessa macchina operativa che ha mobilitato risorse significative sul luogo dell’accaduto.
Un elicottero dell’emergenza aerea, con a bordo personale medico specializzato, è stato fatto intervenire per il trasporto d’urgenza in un centro di riferimento ospedaliero, al fine di garantire le cure più adeguate e tempestive alle sue condizioni critiche.

Oltre all’elicottero, un’auto medica ha fornito supporto immediato, mentre squadre di vigili del fuoco volontari, provenienti dalle aree circostanti, si sono attivate per stabilizzare l’area, assicurare la sicurezza dei presenti e facilitare le operazioni di soccorso.

I Carabinieri, con la loro presenza e la competenza dei propri specialisti, stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato all’incidente, analizzando la dinamica, le condizioni del traffico, la visibilità e tutti gli elementi utili a determinare le responsabilità.
L’accaduto ha generato un profondo cordoglio nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della persona ferita, augurandole una pronta guarigione.

La circolazione nella zona è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale, con possibili ripercussioni sulla viabilità.
Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità, ribadendo l’importanza della sicurezza stradale come fattore cruciale per prevenire simili tragedie.

Si attende ora un aggiornamento sulle condizioni di salute della persona ferita e l’esito delle indagini per chiarire completamente le cause e le circostanze dell’incidente.

- pubblicità -
- Pubblicità -
- pubblicità -
Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Le notizie e gli eventi di rilievo della tua città.
Ti forniamo tutti gli aggiornamenti in tempo reale.

Autorizzazione del Tribunale di Aosta numero 1/2015 del 19 marzo 2015 N° iscrizione ROC (Registro degli operatori di comunicazione): 35991 - Edizioni DIGIMEDIA P.Iva 01235120076 / © City Notizie - All rights reserved

Sitemap