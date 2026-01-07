Tragedia in Val di Non: Incidente Grave a Predaia, Persona Ricoverata

Un drammatico evento ha scosso la quiete della Valle di Non nel tardo pomeriggio di oggi, attorno alle 15:20, nel territorio comunale di Predaia.

Un incidente stradale, la cui dinamica è ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità, ha visto una persona coinvolta e investita da un veicolo all’interno della frazione di Torra.

L’impatto ha provocato lesioni gravissime per la vittima, immediatamente soccorsa da una complessa macchina operativa che ha mobilitato risorse significative sul luogo dell’accaduto.

Un elicottero dell’emergenza aerea, con a bordo personale medico specializzato, è stato fatto intervenire per il trasporto d’urgenza in un centro di riferimento ospedaliero, al fine di garantire le cure più adeguate e tempestive alle sue condizioni critiche.

Oltre all’elicottero, un’auto medica ha fornito supporto immediato, mentre squadre di vigili del fuoco volontari, provenienti dalle aree circostanti, si sono attivate per stabilizzare l’area, assicurare la sicurezza dei presenti e facilitare le operazioni di soccorso.

I Carabinieri, con la loro presenza e la competenza dei propri specialisti, stanno conducendo un’indagine approfondita per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato all’incidente, analizzando la dinamica, le condizioni del traffico, la visibilità e tutti gli elementi utili a determinare le responsabilità.

L’accaduto ha generato un profondo cordoglio nella comunità locale, che si stringe attorno alla famiglia della persona ferita, augurandole una pronta guarigione.

La circolazione nella zona è stata temporaneamente interrotta per permettere le operazioni di soccorso e i rilievi della polizia stradale, con possibili ripercussioni sulla viabilità.

Le autorità invitano alla prudenza e al rispetto dei limiti di velocità, ribadendo l’importanza della sicurezza stradale come fattore cruciale per prevenire simili tragedie.

Si attende ora un aggiornamento sulle condizioni di salute della persona ferita e l’esito delle indagini per chiarire completamente le cause e le circostanze dell’incidente.