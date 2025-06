Tragedia in Val di Non: Morto Othmar Weger in Incidente con Mezzo Cingolato

La comunità di Lauregno, in Val di Non, è stata scossa da un tragico incidente che ha visto come vittima Othmar Weger, un sessantacinquenne stimato e conosciuto per il suo legame con il territorio. La scomparsa, avvenuta questa mattina, ha coinvolto un mezzo cingolato in un sinistro verificatosi in un contesto ambientale particolarmente impervio e suggestivo: un sentiero forestale situato in prossimità della malga Castrin, a circa 1.800 metri di altitudine, in un’area di confine tra la provincia autonoma di Trento e quella autonoma di Bolzano.L’evento, che si è manifestato in un paesaggio alpino tipico, caratterizzato da boschi rigogliosi e panorami mozzafiato, ha immediatamente mobilitato un complesso dispositivo di soccorso. L’elicottero Pelikan 1, proveniente da Bolzano, si è levato in volo per raggiungere la zona impervia, supportato dall’intervento tempestivo dei vigili del fuoco volontari locali, i Carabinieri e il personale della Croce Bianca. Nonostante la rapidità e l’efficacia delle operazioni di soccorso, il medico d’urgenza presente sul posto non ha potuto fare altro che constatare il decesso della vittima.L’incidente solleva interrogativi sulla sicurezza nell’utilizzo di mezzi cingolati in ambienti montani, soprattutto in aree frequentate da escursionisti e residenti. La conformazione del territorio, spesso caratterizzata da sentieri stretti e pendenze accentuate, richiede un’attenta valutazione dei rischi e l’adozione di procedure operative rigorose. Si presume che le autorità competenti avvieranno un’indagine per accertare le cause del sinistro e chiarire se vi siano state negligenze o fattori ambientali che hanno contribuito al tragico epilogo. La scomparsa di Othmar Weger lascia un vuoto profondo nella comunità locale, segnata dal dolore e dalla commozione. L’uomo, radicato nel territorio e benvoluto da tutti, lascia dietro di sé ricordi di una vita dedicata alla montagna e al lavoro, testimonianza di un legame indissolubile con le tradizioni e il patrimonio culturale di questa parte di Trentino-Alto Adige. La vicenda pone l’accento sulla fragilità umana di fronte alla potenza della natura e sull’importanza di preservare un equilibrio sostenibile tra attività antropiche e tutela dell’ambiente montano.