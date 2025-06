Tragedia in Val di Non: Morto Uomo Investito da Cingolato

La tragedia si è consumata questa mattina sulle pendici alpine della Val di Non, in un luogo remoto e impervio, a circa 1800 metri di altitudine, nei pressi della Malga Castrin, in località Sous. Un uomo ha perso la vita in un incidente che ha coinvolto un veicolo cingolato, un macchinario spesso impiegato in contesti montani per lavori di manutenzione, costruzione o trasporto di materiali in zone di difficile accesso.L’evento, le cui dinamiche sono ancora in fase di ricostruzione da parte delle autorità competenti, ha visto l’uomo, per cause ancora imprecisate, essere colpito e travolto da un altro mezzo da lavoro, presumibilmente impegnato in attività simili nella stessa area. La gravità dell’incidente ha reso necessario l’intervento immediato di diverse squadre di soccorso.L’elisoccorso Pelikan, proveniente da Bolzano, è stato tempestivamente allertato e ha raggiunto la zona con la sua capacità di operare in ambienti alpini complessi, dove l’accesso via terra sarebbe stato eccessivamente lento e pericoloso. A supporto dell’elisoccorso sono intervenuti i vigili del fuoco volontari della Val di Non, esperti nella gestione di emergenze in montagna e provvisti delle attrezzature specifiche per operare su terreni impervi e in condizioni ambientali spesso avverse. I Carabinieri, incaricati delle indagini, hanno avviato le procedure per ricostruire l’esatta sequenza degli eventi che hanno portato alla morte dell’uomo, raccogliendo testimonianze e analizzando le condizioni tecniche dei mezzi coinvolti.L’incidente solleva interrogativi importanti sulla sicurezza delle operazioni con mezzi cingolati in ambienti alpini, dove la combinazione di pendenze elevate, presenza di rocce e detriti, e condizioni meteorologiche variabili, può rendere il lavoro particolarmente rischioso. La Val di Non, rinomata per la sua produzione di mele e per i suoi paesaggi montani suggestivi, oggi si confronta con il lutto e con la necessità di comprendere a fondo le cause di questa tragica perdita, auspicando che simili eventi possano essere evitati in futuro attraverso un’attenta revisione delle procedure di sicurezza e una maggiore consapevolezza dei rischi connessi alle attività in montagna. La comunità locale, profondamente scossa, si stringe attorno ai familiari della vittima, mentre le autorità continuano le indagini per fare luce sulla ricostruzione completa della dinamica.