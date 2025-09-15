Tragedia in Val Rendena: Morta studentessa, 15 anni, investita da un camion

La comunità della Val Rendena è in lutto per la tragica scomparsa di una giovane studentessa di quindici anni, strappata alla vita in un incidente stradale avvenuto questa mattina a Giustino, sulla statale 239.

L’evento, verificatosi attorno alle 7:15, ha lasciato un segno profondo nel tessuto sociale della valle, segnato da un senso di incredulità e dolore.

La giovane, in attesa del regolare servizio di trasporto pubblico, è stata purtroppo investita da un autocarro in circostanze ancora in fase di accertamento.

Il suono improvviso e la rapidità degli eventi hanno sconvolto la quiete mattutina, interrompendo la routine di chi transitava lungo la strada.

Nonostante la prontezza dei soccorsi, con due ambulanze e l’intervento cruciale dell’elisoccorso, affiancati da un team medico specializzato in emergenza urgenza, i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani.

La giovane ha perso la vita sul posto, lasciando un vuoto incolmabile nella sua famiglia e tra i suoi amici.

Attualmente, i Carabinieri della Compagnia di Tione stanno conducendo un’indagine meticolosa per ricostruire l’esatta dinamica dell’incidente.

L’analisi della scena, le testimonianze dei presenti e l’esame dei veicoli coinvolti, con particolare attenzione ai sistemi di sicurezza e alle condizioni tecniche, mirano a chiarire le responsabilità e a determinare se fattori ambientali, come la visibilità o la presenza di nebbia, abbiano concorso nel tragico evento.

L’accaduto solleva, inevitabilmente, interrogativi sulla sicurezza delle infrastrutture stradali e sulla vulnerabilità dei pedoni, soprattutto in aree ad alto traffico veicolare.

La statale 239, pur essendo un’arteria di collegamento fondamentale per la valle, presenta sezioni in cui la presenza di fermate dell’autobus, spesso situate in prossimità di curve o punti di scarsa visibilità, espone i pedoni a rischi potenziali.

Si rende urgente una revisione dei protocolli di sicurezza e una valutazione delle possibili modifiche strutturali, come l’installazione di dissuasori, l’ampliamento delle aree di attesa e la segnalazione di punti critici, per prevenire il ripetersi di simili tragedie.

La comunità chiede giustizia e sollecita azioni concrete per garantire la sicurezza di tutti gli utenti della strada.